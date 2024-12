«Эта игра нужна мне вчера, сегодня и завтра»: первый геймплейный трейлер ролевого экшена Exodus в духе Mass Effect привёл фанатов в восторг

Основанная ветераном BioWare Джеймсом Оленом (James Ohlen) студия Archetype Entertainment представила первый геймплейный трейлер амбициозного нелинейного научно-фантастического ролевого экшена Exodus.

По сюжету Exodus люди покинули умирающую Землю и борются за выживание в Скоплении Центавра. Протагонист Джун Аслан — Путешественник, в котором смешались ДНК человека и Небожителя (главного врага человечества).

Путешественники занимаются кражей продвинутых технологий у Небожителей. Для агентов эти межзвёздные миссии длятся несколько дней, а для людей дома — десятилетия. Данный эффект называется замедлением времени.

Новый трейлер Exodus называется The Traveler's Creed (то есть «Кредо Путешественника»), растянулся на две минуты и демонстрирует смесь заставочных роликов с участием нескольких персонажей и отрывки игрового процесса.

В частности, разработчики показали открытые столкновения с разными врагами, включая пробуждённого (разумного) медведя, стелс, исследование инопланетных локаций, говорящую лягушку и тизеры сюжетных событий.

Вокруг замедления времени строится игра — эффект позволит оценить долгосрочные последствия принятых решений. С точки зрения устройства Exodus будет похожа на игры BioWare — Mass Effect, Dragon Age и Star Wars: Knights of the Old Republic.

Exodus создаётся для PC, PS5, Xbox Series X и S. Сроков выхода нет, но фанатам уже не терпится. «Эта игра нужна мне вчера, сегодня и завтра», — намекает Yennefer на знаковую фразу персонажа Мэттью Макконахи (Matthew McConaughey).