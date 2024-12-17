Сегодня 18 декабря 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Эта игра нужна мне вчера, сегодня и зав...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Эта игра нужна мне вчера, сегодня и завтра»: первый геймплейный трейлер ролевого экшена Exodus в духе Mass Effect привёл фанатов в восторг

Основанная ветераном BioWare Джеймсом Оленом (James Ohlen) студия Archetype Entertainment представила первый геймплейный трейлер амбициозного нелинейного научно-фантастического ролевого экшена Exodus.

Источник изображений: Archetype Entertainment

Источник изображений: Archetype Entertainment

По сюжету Exodus люди покинули умирающую Землю и борются за выживание в Скоплении Центавра. Протагонист Джун Аслан — Путешественник, в котором смешались ДНК человека и Небожителя (главного врага человечества).

Путешественники занимаются кражей продвинутых технологий у Небожителей. Для агентов эти межзвёздные миссии длятся несколько дней, а для людей дома — десятилетия. Данный эффект называется замедлением времени.

Новый трейлер Exodus называется The Traveler's Creed (то есть «Кредо Путешественника»), растянулся на две минуты и демонстрирует смесь заставочных роликов с участием нескольких персонажей и отрывки игрового процесса.

В частности, разработчики показали открытые столкновения с разными врагами, включая пробуждённого (разумного) медведя, стелс, исследование инопланетных локаций, говорящую лягушку и тизеры сюжетных событий.

Джун Аслан в трейлере

Джун Аслан в трейлере

Вокруг замедления времени строится игра — эффект позволит оценить долгосрочные последствия принятых решений. С точки зрения устройства Exodus будет похожа на игры BioWare — Mass Effect, Dragon Age и Star Wars: Knights of the Old Republic.

Exodus создаётся для PC, PS5, Xbox Series X и S. Сроков выхода нет, но фанатам уже не терпится. «Эта игра нужна мне вчера, сегодня и завтра», — намекает Yennefer на знаковую фразу персонажа Мэттью Макконахи (Matthew McConaughey).

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Глава разработки новой Mass Effect назвал дополнение к Mass Effect 2, в которое «обязательно стоит сыграть» перед следующей частью
Наследие Mass Effect, свобода выбора и загадочный Мэттью Макконахи: создатели нелинейного ролевого экшена Exodus ответили на вопросы игроков
«Настоящий духовный наследник Mass Effect»: игроков поразил трейлер «самого жуткого врага» в научно-фантастическом ролевом экшене Exodus
Глава FromSoftware подтвердил, что студия делает не Elden Ring 2, а «несколько проектов широкого круга жанров»
Крупное обновление 2.2 для Cyberpunk 2077 позволит выразить себя «как никогда раньше» и взять Джонни в попутчики — патч уже доступен
Приключение с душой: боевик Indiana Jones and the Great Circle заслужил от критиков оценки на уровне Wolfenstein II: The New Colossus
Теги: exodus, archetype entertainment, ролевой экшен
exodus, archetype entertainment, ролевой экшен
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100 с операционной системой webOS 4
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-51-71QJ: сама универсальность 3
Обзор смартфона TECNO CAMON 30S: компромиссы по делу 3
Antonblast — круши, ломай и веселись. Рецензия 1

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Atomic Heart без предупреждения вернулась в российский Steam, но почти тут же игру сняли с продажи
Nvidia App уличили в замедлении видеокарт — Nvidia рассказала, как это исправить
Начался суд между Arm и Qualcomm: глава Arm признался, что компания не собирается выпускать собственные чипы
«Разочарованным не уйдёт никто»: ведущие разработчики намекнули, что в The Witcher 4 появится «Гвинт»
Брошенная на Марсе земная техника послужит людям даже после выхода из строя
Аналогам — нет: Минцифры РФ ужесточит требования для включения софта в реестр отечественного ПО 7 ч.
Консольные эксклюзивы Xbox уйдут в прошлое — Microsoft переосмысливает, «что значит быть фанатом Xbox» 9 ч.
«Эта игра нужна мне вчера, сегодня и завтра»: первый геймплейный трейлер ролевого экшена Exodus в духе Mass Effect привёл фанатов в восторг 10 ч.
«По-настоящему незабываемый опыт»: CD Projekt Red в честь 10-летия The Witcher 3: Wild Hunt устроит концертный тур с музыкой из игры 12 ч.
Даже ветерана разработки Starfield удивило количество загрузок в игре 13 ч.
Серверы экшена Dungeons & Dragons: Dark Alliance во вселенной «Забытых Королевств» скоро закроют, но есть и хорошая новость 14 ч.
Meta оштрафовали на €251 млн за утечку данных 3 млн европейцев 14 ч.
Поиск Google научился анализировать любые файлы и отвечать на вопросы по содержимому 14 ч.
В Telegram стало больше рекламы — объявления появились между публикациями каналов 16 ч.
Госсектор России на 36 % сократил закупки отечественных программ и IT-услуг 16 ч.
Seagate выпустила первый в мире 32-терабайтный жёсткий диск на базе технологии HAMR 3 ч.
Honda и Nissan рассматривают возможность объединения под крышей нового холдинга 3 ч.
Новая статья: Система жидкостного охлаждения DeepCool LQ360: максимум в формате AiO 6 ч.
Supermicro выбыла из биржевого индекса Nasdaq 100 7 ч.
Antec представила компактный компьютерный корпус Performance 1 M со строгим дизайном 8 ч.
Новая статья: Обзор Formula V Line APMM-750BM: доступный блок питания с разъемом 12VHPWR 8 ч.
Intel Arc B570 поступила к обозревателям за месяц до начала продаж 9 ч.
В Китае начали внедрять улучшенную альтернативу Bluetooth — технологию Star Flash 9 ч.
Samsung Galaxy S25+ показался на «шпионских» фото — они раскрыли поддержку 5G mmWave 10 ч.
Panasonic представила «мыльницу» Lumix ZS99 за $500 с вертикальным видео, зумом 30х и Bluetooth 5.0 11 ч.