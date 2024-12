Консольные эксклюзивы Xbox уйдут в прошлое — Microsoft переосмысливает, «что значит быть фанатом Xbox»

Редактор Windows Central Джез Корден (Jez Corden) в новом материале издания рассказал о текущем плане Xbox на консольные эксклюзивы, а гендиректор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) объяснил стратегию игрового отделения.

По данным Кордена, инициатива Latitude («Широта») по переносу игр Xbox на платформы конкурентов с анонсом The Outer Worlds 2 для PS5 на церемонии The Game Awards 2024 вошла в следующую фазу.

Если верить Кордену, в будущем Xbox за редкими исключениями (по различным непредвиденным обстоятельствам) откажется от практики полноценных консольных эксклюзивов — останутся разве что временные.

Запущенная Microsoft в середине ноября рекламная кампания This is an Xbox («Это Xbox»), по словам Кордена, является сигналом желания компании принести свою экосистему в игры, в том числе за пределами консолей Xbox.

Это значит, что у игр на других платформах будет «привкус Xbox» — облачные сохранения и так далее. Инициатива получила название Rainway. «Каждая игра сама по себе станет Xbox, если проект Rainway будет реализован», — объяснил Корден.

В то же время Наделла о выбранной стратегии Xbox заявил следующее: «Мы решили распространить радость игры повсюду. Отсюда и все эти рекламы с Xbox, где мы переосмысливаем, что значит быть фанатом Xbox».

Наделла подчеркнул, что в рамках настоящей стратегии игрового направления Microsoft быть фанатом Xbox — это «иметь возможность наслаждаться Xbox на всех ваших платформах».