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Консольные эксклюзивы Xbox уйдут в прошлое — Microsoft переосмысливает, «что значит быть фанатом Xbox»

Редактор Windows Central Джез Корден (Jez Corden) в новом материале издания рассказал о текущем плане Xbox на консольные эксклюзивы, а гендиректор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) объяснил стратегию игрового отделения.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

По данным Кордена, инициатива Latitude («Широта») по переносу игр Xbox на платформы конкурентов с анонсом The Outer Worlds 2 для PS5 на церемонии The Game Awards 2024 вошла в следующую фазу.

Если верить Кордену, в будущем Xbox за редкими исключениями (по различным непредвиденным обстоятельствам) откажется от практики полноценных консольных эксклюзивов — останутся разве что временные.

Предполагается, что Microsoft готова перенести на другие платформы чуть ли не любую игру — даже Halo, Forza или Gears of War

Предполагается, что Microsoft готова перенести на другие платформы чуть ли не любую игру — даже Halo, Forza или Gears of War

Запущенная Microsoft в середине ноября рекламная кампания This is an Xbox («Это Xbox»), по словам Кордена, является сигналом желания компании принести свою экосистему в игры, в том числе за пределами консолей Xbox.

Это значит, что у игр на других платформах будет «привкус Xbox» — облачные сохранения и так далее. Инициатива получила название Rainway. «Каждая игра сама по себе станет Xbox, если проект Rainway будет реализован», — объяснил Корден.

Корден добавляет, что вслед за Death Stranding на Xbox в 2025 году выйдут и другие эксклюзивы PlayStation от сторонних студий

Корден добавляет, что вслед за Death Stranding на Xbox в 2025 году выйдут и другие эксклюзивы PlayStation от сторонних студий

В то же время Наделла о выбранной стратегии Xbox заявил следующее: «Мы решили распространить радость игры повсюду. Отсюда и все эти рекламы с Xbox, где мы переосмысливаем, что значит быть фанатом Xbox».

Наделла подчеркнул, что в рамках настоящей стратегии игрового направления Microsoft быть фанатом Xbox — это «иметь возможность наслаждаться Xbox на всех ваших платформах».

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Теги: xbox, microsoft
xbox, microsoft
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