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Honda и Nissan рассматривают возможность объединения под крышей нового холдинга

Передел автомобильного рынка, во многом обусловленный бурным развитием электромобилей локальных марок в Китае, ставит под угрозу само существование некоторых компаний с почти столетней историей. Nissan и Honda, например, готовятся сформировать холдинг, который объединит их деятельность, и рассчитывают подтянуть в его состав и Mitsubishi Motors.

Источник изображения: Honda Motor

Источник изображения: Honda Motor

Поскольку со времён альянса с Renault компания Nissan Motor владеет 24 % акций Mitsubishi Motors и является главным акционером японского автопроизводителя, повлиять на его стратегический выбор она при необходимости сможет. Агентство Reuters вчера сообщило, что Honda и Nissan ведут переговоры, направленные на создание материнского холдинга, позволяющего объединить ресурсы в условиях нарастающей конкуренции. Агентство Nikkei добавило, что компании готовы приступить к переговорам о слиянии. Представители обеих компаний данные слухи в дальнейшем опровергли, отметив, что Honda и Nissan рассматривают различные возможности в сфере сотрудничества. Если какие-то договорённости будут достигнуты, акционеры будут уведомлены о принятых решениях своевременно.

Honda и Nissan являются вторым и третьим по величине японскими автопроизводителями соответственно, уступая только Toyota. В прошлом году им удалось реализовать 7,4 млн автомобилей сообща, но на фоне бурного развития китайских производителей электромобилей они начинают испытывать проблемы со сбытом продукции на внутреннем рынке КНР, который является крупнейшим в мире. Об углублении кооперации Honda и Nissan объявили ещё в марте, к августу договорившись совместно разрабатывать батареи, силовые установки и другие технологии, применяемые в электромобилях. Nissan в первой половине текущего фискального года столкнулась со снижением чистой прибыли более чем на 90 %, а прогноз по операционной прибыли сократился примерно на 70 %. Некогда выпускавшая самый популярный электромобиль в мире, Nissan Leaf, теперь компания может предложить выбор лишь из двух моделей на электротяге, поскольку после переносов и задержек кроссовер Ariya всё же поступил на рынок. К 2026 году Nissan обещает расширить ассортимент гибридов до 16 моделей, Honda в своей стратегии электрификации полагается на локальных партнёров типа GM в США и своих совместных предприятий в Китае. По некоторым прогнозам, текущее финансовое положение позволит Nissan независимо существовать не более года, поэтому партнёра для получения инвестиций компании придётся найти в любом случае.

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Теги: nissan, honda, mitsubishi, слияние, слухи
nissan, honda, mitsubishi, слияние, слухи
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