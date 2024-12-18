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Третий крупнейший производитель флеш-памяти в мире наконец вышел на биржу — акции сразу выросли на 7,6 %

Эпопея с выходом акций японской компании Kioxia на Токийскую фондовую биржу успешно завершилась сегодня, поскольку первый день торгов они начали ниже уровня размещения, но завершили ростом на 7,6 % и превысили его. Капитализация Kioxia тем самым на данном этапе оценивается в $5,34 млрд.

Источник изображения: Kioxia

Источник изображения: Kioxia

Это всё равно примерно в два с половиной раза ниже той суммы в японских иенах, которую в 2018 году консорциум инвесторов во главе с Bain Capital заплатил за активы Toshiba Memory Corporation. На их базе впоследствии и была сформирована Kioxia, причём бывшая материнская корпорация Toshiba постепенно нарастила свою долю в её капитале до примерно 40 %, но Bain Capital остаётся крупнейшим акционером Kioxia даже после IPO, хотя её доля и уменьшилась с 56,2 до 50,7 %. Решение Bain продать в ходе первичного размещения лишь небольшую часть своих акций Kioxia объясняется низкой стоимостью этих активов. Изначально Bain рассчитывал на вдвое более высокую цену размещения акций Kioxia.

Торги в Токио начались с отметки 1440 иен за акцию Kioxia, тогда как середина диапазона размещения располагалась на уровне 1455 иен за акцию. Торги завершились на уровне 1549 иен за акцию, обеспечив рост их курса на 7,6 % в рамках первой торговой сессии. Kioxia удалось в результате размещения привлечь около $782 млн. Активности продавцов на торгах при этом не наблюдалось, поскольку держатели акций Kioxia наверняка рассчитывают продать их позже по более высокой цене. Всего с начала текущего года в Японии было привлечено около $6 млрд в ходе IPO различных компаний. По вырученной сумме это лучший результат с 2021 года, но по количеству сделок он является худшим за десять лет.

Kioxia — третий по величине производитель чипов памяти в мире, который уступает только южнокорейским Samsung и SK Group.

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Теги: kioxia, ipo, акции, финансы
kioxia, ipo, акции, финансы
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