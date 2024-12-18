Редкий случай: китайская полупроводниковая компания добилась исключения из санкционного списка США

Для китайского производителя литографического оборудования AMEC этот год начался не очень удачно, поскольку его включили в так называемый «чёрный список» Пентагона, заподозрив в обслуживании интересов китайского оборонного сектора. Оспорить данный шаг китайская компания решилась в августе, причём подала жалобу непосредственно в суд американской юрисдикции. Справедливость была восстановлена в текущем месяце.

Присутствие AMEC в этом списке технически грозило только сложностями с заключением контрактов с американскими компаниями, но после подачи иска против Министерства обороны США в августе текущего года китайский производитель к концу года добился своего исключения из этого перечня. Данные благоприятные изменения сразу сказались на курсе акций AMEC, который поднялся утром в среду на 5,8 %. Более того, не совсем привычное для современных реалий событие также вызвало рост котировок других размещаемых в Шанхае акций на 1 % в среднем.

Что характерно, китайский производитель памяти YMTC является крупным клиентом AMEC и при этом находится в «чёрном списке» Пентагона, поскольку подозревается в связях с китайским военным сектором. Подобные упрёки YMTC неоднократно отметала, но в судебном порядке оспаривать свой статус не пыталась, в отличие от AMEC. Пентагон старается ограничить доступ китайских компаний к американским технологиям, используя для этого собственные требования, а ещё это делают и другие ведомства США, включая Министерство торговли.