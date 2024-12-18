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Huawei обогнала Apple и стала крупнейшим в мире поставщиком носимой на запястье электроники

Новые данные IDC гласят, что китайской компании Huawei по итогам трёх первых кварталов текущего года удалось нарастить объёмы поставок носимых на запястье электронных устройств, то есть смарт-часов и фитнес-браслетом, на 44,3 % в годовом сравнении и занять 16,9 % мирового рынка. Компания оказалась на первом месте, тогда как Apple на втором довольствуется 16,2 %.

Источник изображения: Huawei Technologies

Источник изображения: Huawei Technologies

К слову, объёмы поставок умных часов Apple Watch, как единственного вида устройств марки для ношения на запястье, по итогам трёх кварталов этого года снизились на 12,8 %, а доля американской компании на мировом рынке сократилась с 18,4 до 16,2 %. При этом Huawei год назад занимала второе место с 11,6 % рынка, лишь слегка опережая Xiaomi с её 11,5 % рынка. Последняя теперь довольствуется третьим местом и 14,7 % мирового рынка, но её объёмы поставок выросли на приличные 26,5 % до 20,5 млн устройств. Apple за три квартала этого года поставила 22,5 млн устройств, а Huawei вырвалась в лидеры с 23,6 млн устройств, носимых на запястье.

Четвёртое место занимает Samsung, которая в объёмах поставок прибавила 24,3 %, но поставила только 11,5 млн устройств, а её доля увеличилась с 6,6 до 8,3 %. Замыкает пятёрку лидеров китайская BBK с долей рынка 5,6 % и ростом поставок на 25,9 % до 7,8 млн штук. Все прочие производители носимых на запястье устройств по итогам трёх кварталов текущего года сократили поставки продукции на 20,3 % до 53,2 млн штук, их доля упала с 47,5 до 38,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник изображения: IDC

Источник изображения: IDC

Если разделять устройства на умные часы и браслеты, то первых по итогам трёх кварталов текущего года было поставлено 112,2 млн штук, что соответствует снижению в годовом сравнении на 3,8 %. В Китае внутренний рынок умных часов вырос на 23,3 % до 32,9 млн изделий. Мировой рынок умных браслетов за три квартала текущего года прибавил в объёмах реализации 12,7 % до 26,8 млн штук, китайский от него почти не отстал по темпам роста (12,6 %), но ограничился реализацией 12,9 млн браслетов.

Успеху продукции Huawei способствовал выход в третьем квартале новинок в лице часов GT5 и GT5 Pro, а также монитора артериального давления второго поколения Watch D2. С начала текущего года Huawei удалось добиться стабильного роста объёмов реализации носимых на запястье устройств в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, Ближнем Востоке и Африке — как за счёт усилий по локализации, так и благодаря укреплению имиджа марки на мировом рынке.

Что характерно, Apple Watch семейства Series 10 после своего дебюта в третьем квартале позволили компании удержать статус поставщика самых популярных в мире умных часов, но конкуренция стремительно растёт, и отсутствие прорывных инноваций в этой категории продукции могут вынудить американского производителя проститься с первым местом уже в обозримом будущем. Кстати, на внутреннем рынке Китая продукция Apple находится только на четвёртом месте с 7,3 %, опережая только Honor, а тройку лидеров формируют в порядке убывания Huawei (35,7 %), Xiaomi (21 %) и BBK (16,9 %).

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Теги: idc, huawei, apple, apple watch, аналитика
idc, huawei, apple, apple watch, аналитика
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