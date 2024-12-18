Вместе с Apple Intelligence на старые iPhone пришёл перегрев

На минувшей неделе Apple начала развёртывать на iPhone обновление iOS 18.2 — оно знаменует выход компании в области искусственного интеллекта, поскольку сопровождается пакетом Apple Intelligence. Но некоторые владельцы iPhone стали сообщать о перегреве устройств при работе с некоторыми функциями пакета.

С момента выхода iOS 18.2 прошли уже несколько дней, и владельцы iPhone начали делиться впечатлениями об обновлении — в некоторых случаях ситуация оказалась не вполне радостной. При запуске ряда функций генеративного ИИ стали отмечаться перегрев устройств и сокращение времени их автономной работы. В качестве примера пользователи Reddit привели Image Playground — функцию, которая преобразует картинки из галереи в соответствии с выбранным стилем. Она может переработать портрет человека и выполнить его в виде трёхмерной модели или рисунка; можно также добавить в кадр какой-либо предмет. Но при использовании Image Playground устройства, как сообщается, стали быстро нагреваться.

Некоторые проблемы проявляются при запуске функции Genmoji — генератор смайликов вызывает проблемы с производительностью и подтормаживания в работе пользовательского интерфейса. Стоит, однако, отметить, что об этом эффекте сообщают лишь владельцы iPhone 15 Pro и Pro Max, тогда как на iPhone 16 функция работает нормально. Зато перегрев устройства при запуске приложения «Фото» наблюдается уже и на iPhone 16; сообщается также, что с выходом обновления iOS 18.2 стало сокращаться время автономной работы устройств.

Официальных комментариев от представителей Apple пока не последовало, но причина проблем представляется очевидной. Аналогичные функции на устройствах под Android чаще запускаются из облака, а Apple, сохраняющая свою приверженность конфиденциальности, решила перенести их локально на свои устройства, что может вызвать и дополнительный нагрев, и сокращение времени автономной работы гаджетов. Возможно, для Apple пришла пора задуматься об установке систем охлаждения на iPhone — в лагере Android они уже не редкость.