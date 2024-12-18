Судьбу TikTok в США решит Верховный суд за неделю до возможной блокировки

Верховный суд США принял решение рассмотреть аргументы по поводу того, нарушает ли закон, который приведёт к блокировке TikTok, Первую поправку к Конституции США. Как сообщает издание The Verge, слушания назначены на 10 января, всего за несколько дней до даты, когда запрет на популярное приложение может вступить в силу.

Для TikTok это решение Верховного суда стало хоть и небольшим, но определённым успехом, поскольку даёт компании шанс избежать полного запрета на территории США. Однако исход дела остаётся неясным, пока суд не отменит или не приостановит действие закона, или если материнская компания ByteDance не согласится продать TikTok в установленное время. Закон, ставший предметом спора, «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками», направлен на запрет владения такими приложениями, как TikTok и другими компаниями из списка стран, признанных иностранными противниками.

Министерство юстиции США ранее успешно доказало конституционность закона в Апелляционном суде округа Колумбия. Представители ведомства утверждали, что закон необходим для защиты национальной безопасности от иностранного влияния. Конгресс также поддержал законопроект подавляющим большинством голосов после закрытых брифингов, на которых разведслужбы выразили обеспокоенность возможным использованием приложения китайскими властями для влияния на американских пользователей или доступа к их данным. Однако публичных доказательств таких угроз правительство пока не представило.

Слушания в Верховном суде объединят два исковых требований — одно подано TikTok, другое подано группой создателей контента на платформе. На рассмотрение аргументов сторон отведут два часа. При этом суд пока отказался принимать решение о приостановке действия закона до проведения слушаний, несмотря на соответствующую просьбу адвокатов компании. Ранее нижестоящий суд также отказался заморозить действие закона.

TikTok подал экстренный запрос на отмену закона всего два дня назад. В этот же день генеральный директор компании Шоу Цзы Чу (Shou Zi Chew) должен был встретиться с Дональдом Трампом (Donald Trump) в частной резиденции в Мар-а-Лаго, расположенной во Флориде. Стоит отметить, что Трамп, который активно использовал TikTok в своей предвыборной кампании, ранее намекал на возможность сохранить приложение, хотя его недавние заявления оставляют этот вопрос в «подвешенном» состоянии. Срок вступления запрета в силу истекает за день до инаугурации Трампа, и у президента остаётся возможность продлить этот срок на 90 дней.