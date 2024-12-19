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Apple собиралась продавать iPhone по подписке, но передумала

Компания Apple отменила планы по запуску сервиса подписки на устройства, который позволял бы пользователям ежегодно получать новый iPhone. Изначально сервис планировалось запустить ещё в конце 2022 года, но проект столкнулся с трудностями из-за проблем, связанных с программным обеспечением и сложностями со стороны регулирующих органов.

Источник изображения: Onur Binay / Unsplash

Источник изображения: Onur Binay / Unsplash

По данным Bloomberg, идея заключалась в том, чтобы сделать приобретение нового iPhone аналогичным подписке на приложение. Предполагалось, что вместо единовременной оплаты устройства или оформления рассрочки, клиенты будут вносить ежемесячную плату, привязанную к их учётной записи Apple, которую они используют для загрузки приложений и подписки на сервисы. Это позволило бы каждый год, с выходом очередной модели, менять старый iPhone на новый.

В рамках тестирования подписка на iPhone была доступна сотрудникам финансового подразделения Apple Pay, а также специалистам, работающим с App Store и онлайн-магазином компании. Подобно ныне закрытому сервису оплаты услуг и товаров в рассрочку Apple Pay Later, подписка на устройства использовала бы собственную финансовую инфраструктуру Apple и основывалась бы на кредитах, предоставляемых самой компанией. Что касается Apple Pay Later, то сервис позволял пользователям разбивать покупки, совершённые через Apple Pay, на четыре равных платежа в течение шести недель без процентов и дополнительных комиссий. Однако вместо этого в iOS 18 появилась поддержка финансирования покупок через партнёров, таких как Affirm и Klarna.

Стоит сказать, что несмотря на закрытие программы приобретения iPhone по подписке, Apple продолжает предлагать другие варианты рассрочки. Например, через программу iPhone Upgrade Program, которая поддерживается Citizens Bank и позволяет разделить стоимость устройства на два года с возможностью приобретения нового смартфона через год. Также доступен вариант оплаты с помощью Apple Card Monthly Installments, где сумма делится на ежемесячные платежи.

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Теги: iphone, apple iphone
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