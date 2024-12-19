Сегодня 19 декабря 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Новый иск к Intel упрекает руководство в...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Новый иск к Intel упрекает руководство в неудачах контрактного бизнеса Foundry

Ожидания инвесторов, связанные с реструктуризацией Intel, которую затеял в 2022 году теперь уже бывший генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), до сих пор себя не оправдали. Это заставило некоторых инвесторов подать групповой иск против Intel, в котором действующее и бывшее руководство обвиняется в неудачах производственного бизнеса и сокрытии информации о его бедственном положении.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Истцами выступают акционеры Intel, которые обвиняют Патрика Гелсингера и его временного преемника Дэвида Зинснера (David Zinsner), а также различных членов совета директоров в пренебрежении своими должностными обязанностями, незаконном обогащении и нерациональном расходовании корпоративных средств. Возмещение ущерба по иску, если таковое будет санкционировано судом, должно быть сделано в пользу компании Intel, а не индивидуальных акционеров. Только Гелсингеру в течение трёх лет с 2021 года удалось получить компенсацию за свою работу в размере $207 млн, и справедливость этого вознаграждения иск как раз и оспаривает.

В апреле 2024 года Intel за счёт изменений в структуре финансовой отчётности раскрыла, что в 2023 году производственное подразделение Intel Foundry Services (IFS) выручило $18,9 млрд, но понесло при этом убытки в размере $7 млрд. По итогам второго квартала текущего года операционные убытки IFS увеличились с $1,87 до $2,83 млрд. По мнению истцов, руководство Intel ранее не демонстрировало признаков обеспокоенности подобными финансовыми перспективами и скрывало правду от акционеров о бедственном положении производственного подразделения.

По мнению стороны обвинения, рост показателей IFS, который предъявлялся акционерам, не сопровождался ростом выручки на данном направлении. Во-вторых, в 2023 году оно понесло существенные операционные убытки. В-третьих, прибыль от реализации продукции IFS снизилась в результате снижения всей выручки. Соответственно, IFS не может считаться фактором, оправдывающим изменения в стратегии Intel. Руководство компании, по мнению истцов, не обеспечила достаточно эффективный корпоративный контроль на данном этапе развития бизнеса.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Intel 18A в прекрасной форме: образцы Panther Lake работают у восьми клиентов
«Это открытый вопрос»: разделение Intel возможно, но решение примет следующий гендиректор
Intel внезапно лишилась гендиректора — Пэта Гелсингера отправили в отставку в разгар кризиса
«Мама, я создал город»: Илон Маск перенёс штаб-квартиру SpaceX в будущий город Старбейс в Техасе
Расправа над Гелсингером — роковая ошибка совета директоров, которая приведёт к распродаже Intel по частям?
Найден рецепт продления закона Мура: кремний «приправили» графеном и запекли при 300 °C
Теги: intel, intel foundry services, intel foundry, иск, производство микросхем
intel, intel foundry services, intel foundry, иск, производство микросхем
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Система жидкостного охлаждения DeepCool LQ360: максимум в формате AiO 8
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-51-71QJ: сама универсальность 3
Обзор Formula V Line APMM-750BM: доступный блок питания с разъемом 12VHPWR 2
Antonblast — круши, ломай и веселись. Рецензия 1

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Роскомнадзор собрался выявлять тех, кто обходит блокировки в интернете
Выяснилось, где и когда появится первая из «тысяч» термоядерная электростанция Commonwealth Fusion Systems
Чёрные дыры оказались безопаснее, чем считали учёные — рядом с ними могут стабильно «жить» звёзды и планеты
Китай испытал прямоточный воздушно-реактивный двигатель с детонацией для самолётов вдвое быстрее Ту-144 и «Конкорда»
Половина трафика замедленного YouTube перетекла на отечественные аналоги, заявил глава Минцифры
Sony и AMD решили объединить усилия ради внедрения в игры ИИ 3 ч.
Итоги Steam за 2024 год открыты — пользователи могут взглянуть на своё игровое прошлое в «приятной компании фактов и друзей» 8 ч.
Valve изменила правила отбора номинантов на премию Steam 2024, но никому об этом не сказала 9 ч.
Судьбу TikTok в США решит Верховный суд за неделю до возможной блокировки 10 ч.
Разработчики Helldivers 2 устроили кроссовер с Killzone 2 и возмутили игроков 10 ч.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже окупилась и взяла курс на новые платформы 12 ч.
Новый геймплейный трейлер Lost Soul Aside подтвердил перенос релиза на 2025 год — в Steam игра потребует привязку аккаунта PSN 13 ч.
Комиссия по азартным играм Великобритании выявила нелегальные казино в Roblox 14 ч.
Люксовые бренды начали принимать оплату криптовалютой после взлёта биткоина 14 ч.
МТС выделит облачные сервисы, ИИ-технологии и большие данные в самостоятельную компанию 16 ч.
Отчёт Micron указывает на то, что за пределами сегмента ИИ рассчитывать на рост не приходится 48 мин.
Новый иск к Intel упрекает руководство в неудачах контрактного бизнеса Foundry 3 ч.
Процессоры Core Ultra 200S скоро заработают как было задумано — Intel отчиталась об устранении ключевых проблем 6 ч.
Apple собиралась продавать iPhone по подписке, но передумала 6 ч.
«Яндекс» создал компанию «Рободоставка», которая займётся доставкой еды и товаров беспилотными автомобилями и роверами 6 ч.
Новая статья: Обзор и тест 360-мм системы жидкостного охлаждения Ocypus Iota L36 BK 6 ч.
Новая статья: Обзор блока питания MSI MPG A1000G PCIE5 8 ч.
AMD прекратила производство Radeon RX 7900 GRE в преддверии выхода Radeon RX 8000 9 ч.
Китай заявил, что создал квантовый процессор ничуть не хуже нашумевшего Google Willow 10 ч.
Intel раскрыла характеристики мобильных процессоров Core 200H — это не новые чипы 13 ч.