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Телевизоры Haier, TCL и Huawei перейдут на YaOS от «Яндекса»

«Яндекс» ведёт переговоры с Haier, TCL и Huawei, предлагая крупным китайским производителям устанавливать его платформу YaOS на все поставляемые в Россию телевизоры. Если переговоры завершатся успешно, российская компания обойдёт по популярности в России Google Android. Конкуренцию в будущем году может обострить «Сбер», у которого есть своя платформа «Салют-ТВ».

Источник изображения: yandex.ru

Источник изображения: yandex.ru

«Яндекс» вступил в переговоры не только с Haier, TCL и Huawei, но и с другими производителями, чтобы вся поставляемая в Россию телевизионная техника под их марками работала под управлением YaOS — информацию об этом российская компания подтвердила «Коммерсанту», не уточнив, однако, с какими именно компаниями ведутся переговоры. В прошлом году Haier обошла Samsung и стала лидером российского рынка телевизоров с долей 11,2 % в штуках. К настоящему моменту Haier и TCL заняли 32 % российского рынка телевизоров в единицах продукции, гласит статистика GFK; доля Huawei не уточняется.

На рынке ОС для телевизоров лидером, по оценке опрошенных «Коммерсантом» экспертов, пока является Android TV с долей 50 %, ещё 30 % принадлежат «Яндексу», а 20 % — «Сберу» с его «Салют-ТВ». Такая диспозиция связана с более низкой стоимостью Android по сравнению с платформами российских разработчиков. При этом на рынке телевизоров под собственными марками позиции российских технологических гигантов значительно скромнее: по итогам первой половины 2024 года у «Сбера» были 5,2 % рынка, а доля «Яндекса» составляла лишь 1 %.

Если большинство поставляемых в Россию телевизоров будет работать под управлением YaOS, «Яндекс» сможет монетизировать доминирующее положение за счёт отчислений с реализации самих устройств, за счёт продажи подписок, внутренних сервисов и целевой рекламы; важным фактором является также наличие «Алисы» — встроенного голосового помощника с искусственным интеллектом. Впрочем, возможности почивать на лаврах у отечественного поискового гиганта не будет: в 2025 году «Сбер» намеревается запустить собственное производство телевизоров под «Салют-ТВ». Доли двух платформ на российском рынке будут расти параллельно, считают эксперты.

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Теги: яндекс, yaos, операционная система, телевизор
яндекс, yaos, операционная система, телевизор
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