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Apple и Meta✴ обвинили друг друга в саботаже совместимости мессенджеров

Apple и Meta обвинили друг друга в попытках саботировать выдвинутое властями Евросоюза требование обеспечить совместимость систем мгновенного обмена сообщениями. По версии Apple, Meta пытается нарушить конфиденциальность пользователей её устройств; в Meta же утверждают, что Apple препятствует созданию механизмов совместимости мессенджеров.

Источник изображений: apple.com

Источник изображений: apple.com

В прошлом году в Евросоюзе вступил в силу «Закон о цифровых рынках». Согласно одному из его требований, Apple обязана разрешить конкурентам и прочим разработчикам сторонних приложений взаимодействовать с её собственными сервисами — неисполнение этой нормы грозит штрафом в размере 10 % от мирового годового оборота. Meta направила в Apple 15 запросов, связанных с реализацией механизмов совместимости, — больше чем любая другая компания. Но Apple не спешит давать ей ответ по существу.

«Во многих случаях Meta пытается изменить функциональность таким образом, что это вызывает опасения по поводу конфиденциальности и безопасности пользователей, и это, по-видимому, совершенно не связано со сценариями использования внешних устройств Meta, таких как умные очки [Ray-Ban] Meta и [гарнитуры смешанной реальности] Meta Quest. <..> Если бы Apple пришлось удовлетворить все эти запросы, Facebook, Instagram и WhatsApp дали бы Meta возможность читать на устройстве пользователя все сообщения и электронную почту, видеть каждый исходящий и входящий телефонный звонок, сканировать все его фото, просматривать файлы и события календаря, записывать все его пароли и многое другое», — рассказали в Apple и напомнили, что Meta неоднократно подвергалась штрафам в Европе за нарушения конфиденциальности.

«На самом деле Apple говорит, что не верит в совместимость. <..> Каждый раз, когда Apple обвиняют в антиконкурентных действиях, они защищаются, ссылаясь на соображения конфиденциальности, которые в действительности не имеют под собой оснований», — ответили в Meta. В сентябре Еврокомиссия пообещала выпустить разъяснения, как Apple должна открыть конкурентам свою экосистему, и накануне ведомство опубликовало свои предварительные выводы, предложив заинтересованным лицам до 9 января отправлять отзывы на документ.

Apple надлежит чётко обозначить этапы, сроки, критерии и соображения, которые она будет применять или учитывать при получении запросов на совместимость от разработчиков приложений. Apple придётся регулярно предоставлять разработчикам обновления, давать и получать отзывы относительно решений в области совместимости; будет выработана процедура преодоления технических разногласий с Apple. Компании придётся раскрыть механизмы работы функции уведомлений — они должны не уступать привилегиям, которые есть у Apple Watch, Apple Vision Pro и любых других будущих устройств производителя. В окончательной редакции документ будет издан в марте 2025 года.

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Теги: apple, me, европа
apple, me, европа
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