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Первое тестирование Elden Ring Nightreign сломалось под напором игроков — FromSoftware принесла извинения

Начало первого публичного сетевого тестирования кооперативного роглайк-экшена с элементами RPG и выживания Elden Ring Nightreign от FromSoftware прошло не лучшим образом — разработчикам даже пришлось извиняться.

Источник изображения: Bandai Namco

Источник изображения: Bandai Namco

Напомним, закрытое сетевое тестирование Elden Ring Nightreign планируют провести на PS5, Xbox Series X и S с 14 по 17 февраля в рамках пяти трёхчасовых сессий. Первая из них уже закончилась и обернулась катастрофой.

С самого начала испытаний игроки столкнулись с многочисленными техническими проблемами, в том числе с поиском матчей, разрывами соединения, стабильностью и доступностью игры в принципе.

Источник изображения: Reddit (kimgomes)

Источник изображения: Reddit (kimgomes)

В результате многим простым игрокам, журналистам, блогерам и стримерам попробовать Elden Ring Nightreign толком и не удалось. Хорошая новость в том, что разработчики уже в курсе возникших проблем.

«Мы извиняемся за неудобства, вызванные проблемами с серверами игры. В настоящее время ведётся работа по улучшению стабильности [клиента]. Рассматривается идея дополнительной сессии стрессового тестирования», — сообщили авторы.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Стоит отметить, что стрессовое тестирование нацелено на проверку работоспособности элементов игры под нагрузкой для выявления потенциальных проблем. Как минимум с этой задачей испытания справились.

Elden Ring Nightreign выйдет 30 мая на PC (от 2849 рублей в российском Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Помимо оригинального контента, в игре появятся боссы из Dark Souls — зачем их добавили, объяснил режиссёр проекта.

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Теги: elden ring nightreign, fromsoftware, bandai namco, ролевой экшен, роглайк
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