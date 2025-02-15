Администрация Трампа предлагает TSMC взять под контроль американские предприятия Intel

Идея создания совместного предприятия TSMC и Intel, которое управляло бы как минимум одной американской фабрикой последней, возникла на уровне слухов пару дней назад, но с подачи Bloomberg она обрела более чёткие очертания. Как выясняется, подобная инициатива исходит от высшего политического руководства США.

Судьбу американских предприятий Intel по выпуску чипов, которые сама корпорация пытается сделать организационно более самостоятельными уже не первый год подряд, представители команды Трампа обсуждали на встречах с руководством TSMC, и этот тайваньский контрактный производитель чипов отнёсся к идее с должным энтузиазмом, как сообщает Bloomberg. Позиция Intel по этому вопросу пока не совсем понятна.

Переговоры находятся на ранней стадии, как отмечает Bloomberg, и пока структуру совместного предприятия TSMC и Intel обсуждать рано. Идея пока заключается в том, чтобы поручить крупнейшему контрактному производителю чипов в лице TSMC операционное управление всеми предприятиями Intel на территории США. Помимо учёта национальных интересов, такое партнёрство позволит вытащить Intel из затруднительного финансового положения, в котором процессорный гигант оказался.

Акционерами нового СП могут стать и некоторые американские разработчики чипов, финансовая поддержка проекту может оказываться и за счёт американского бюджета. Тем более, что ещё при прежнем политическом руководстве США компании Intel были выделены субсидии по так называемому «Закону о чипах» — в размере $7,9 млрд, причём $2,2 млрд из этой суммы она уже успела получить к январю этого года. Участие американских компаний нужно для компенсации того факта, что TSMC формально является иностранным производителем. Последнее обстоятельство, как ожидают некоторые источники, может при этом стать препятствием к реализации инициативы. С политической точки зрения передать контроль над предприятиями крупнейшего производителя чипов в США иностранной компании будет не так просто. Это признают и в Белом доме.

Собственные попытки Intel спасти бизнес пока не дали существенных результатов. Сторонних клиентов для заказа чипов пока не так много, собственные изделия марки теряют рыночные позиции, в начале декабря на фоне кризиса был отправлен на пенсию генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger). Обсуждение планов по спасению Intel началось ещё при Байдене, но тогда в качестве стратегического партнёра упоминалась GlobalFoundries, которая хоть и считается американской компанией, на деле финансируется арабскими инвесторами. Впрочем, денег у GlobalFoundries на поддержку Intel явно бы не хватило, поэтому авторы идеи достаточно быстро охладели к ней.

При Байдене, как отмечается, высказывались также идеи передачи технологий TSMC в пользование Intel по лицензии, но тайваньского производителя подобная схема помощи конкуренту не устраивала. Кроме того, чиновники из состава правительства Байдена не были готовы принимать активное участие в переговорах.

При Трампе американская сторона обрела больше решительности. Достаточно вспомнить, что именно он в свой первый президентский срок начал агитировать TSMC построить предприятия на территории США. На этой неделе собрание совета директоров TSMC впервые прошло в США, и это мероприятие как раз могло использоваться для контакта с американскими чиновниками.

Отношение TSMC к идее более плотного сотрудничества с Intel постепенно менялось. Если в октябре генеральный директор первой из компаний Си-Си Вэй (C.C. Wei) утверждал, что у неё нет намерений приобретать предприятия Intel, то в январе он просто рассыпался в комплиментах в адрес Intel и назвал её важным клиентом для TSMC.