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Администрация Трампа предлагает TSMC взять под контроль американские предприятия Intel

Идея создания совместного предприятия TSMC и Intel, которое управляло бы как минимум одной американской фабрикой последней, возникла на уровне слухов пару дней назад, но с подачи Bloomberg она обрела более чёткие очертания. Как выясняется, подобная инициатива исходит от высшего политического руководства США.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Судьбу американских предприятий Intel по выпуску чипов, которые сама корпорация пытается сделать организационно более самостоятельными уже не первый год подряд, представители команды Трампа обсуждали на встречах с руководством TSMC, и этот тайваньский контрактный производитель чипов отнёсся к идее с должным энтузиазмом, как сообщает Bloomberg. Позиция Intel по этому вопросу пока не совсем понятна.

Переговоры находятся на ранней стадии, как отмечает Bloomberg, и пока структуру совместного предприятия TSMC и Intel обсуждать рано. Идея пока заключается в том, чтобы поручить крупнейшему контрактному производителю чипов в лице TSMC операционное управление всеми предприятиями Intel на территории США. Помимо учёта национальных интересов, такое партнёрство позволит вытащить Intel из затруднительного финансового положения, в котором процессорный гигант оказался.

Акционерами нового СП могут стать и некоторые американские разработчики чипов, финансовая поддержка проекту может оказываться и за счёт американского бюджета. Тем более, что ещё при прежнем политическом руководстве США компании Intel были выделены субсидии по так называемому «Закону о чипах» — в размере $7,9 млрд, причём $2,2 млрд из этой суммы она уже успела получить к январю этого года. Участие американских компаний нужно для компенсации того факта, что TSMC формально является иностранным производителем. Последнее обстоятельство, как ожидают некоторые источники, может при этом стать препятствием к реализации инициативы. С политической точки зрения передать контроль над предприятиями крупнейшего производителя чипов в США иностранной компании будет не так просто. Это признают и в Белом доме.

Собственные попытки Intel спасти бизнес пока не дали существенных результатов. Сторонних клиентов для заказа чипов пока не так много, собственные изделия марки теряют рыночные позиции, в начале декабря на фоне кризиса был отправлен на пенсию генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger). Обсуждение планов по спасению Intel началось ещё при Байдене, но тогда в качестве стратегического партнёра упоминалась GlobalFoundries, которая хоть и считается американской компанией, на деле финансируется арабскими инвесторами. Впрочем, денег у GlobalFoundries на поддержку Intel явно бы не хватило, поэтому авторы идеи достаточно быстро охладели к ней.

При Байдене, как отмечается, высказывались также идеи передачи технологий TSMC в пользование Intel по лицензии, но тайваньского производителя подобная схема помощи конкуренту не устраивала. Кроме того, чиновники из состава правительства Байдена не были готовы принимать активное участие в переговорах.

При Трампе американская сторона обрела больше решительности. Достаточно вспомнить, что именно он в свой первый президентский срок начал агитировать TSMC построить предприятия на территории США. На этой неделе собрание совета директоров TSMC впервые прошло в США, и это мероприятие как раз могло использоваться для контакта с американскими чиновниками.

Отношение TSMC к идее более плотного сотрудничества с Intel постепенно менялось. Если в октябре генеральный директор первой из компаний Си-Си Вэй (C.C. Wei) утверждал, что у неё нет намерений приобретать предприятия Intel, то в январе он просто рассыпался в комплиментах в адрес Intel и назвал её важным клиентом для TSMC.

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Теги: intel, tsmc, дональд трамп, сша, производство микросхем
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