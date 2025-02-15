Совет директоров OpenAI единогласно отверг предложение Маска о покупке стартапа за $97,4 млрд

Ситуация с попыткой Илона Маска (Elon Musk) при поддержке консорциума инвесторов купить стартап OpenAI за $97,4 млрд к концу недели продолжила обрастать новыми подробностями. Председатель совета директоров OpenAI Брет Тейлор (Bret Taylor) признался в пятницу, что этот орган правления всё же получил предложение Маска и единогласно проголосовал против.

Ранее на этой неделе возникла путаница с порядком подачи подобных заявок, которая позволила представителям OpenAI до пятницы утверждать, что совет директоров стартапа официальных предложений от представителей Маска не получал. После того, как коммуникации были упорядочены, председатель совета директоров OpenAI написал на страницах социальной сети X: «OpenAI не продаётся, совет директоров единогласно отверг недавнюю попытку господина Маска подорвать конкуренцию». Тейлор также добавил, что любая предстоящая реорганизация OpenAI будет усиливать некоммерческую составляющую стартапа и её миссию достижения всеобщего блага для человечества при помощи сильного искусственного интеллекта (AGI).

Напомним, что первоначальную реакцию на предложение Маска опубликовал ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman). Он отклонил предложение бывшего соратника, иронично отметив, что OpenAI вместо этого может купить за $9,74 млрд принадлежащую Маску социальную сеть X, ранее известную как Twitter.

Успехи OpenAI, у истоков которого он стоял, но покинул к 2018 году, не дают покоя Маску как минимум с 2023 года. Он основал конкурирующую компанию xAI, а в 2024 году последовательно подал два иска к руководству OpenAI, которые в той или иной форме обвиняют его в отступлении от некоммерческой сути организации. Первый свой иск он отозвал после того, как представители OpenAI обнародовали переписку с Маском, в которой он соглашался с идеей о том, что стартапу потребуется серьёзное финансирование, и он должен как-то зарабатывать.

На этой неделе Маск заявил, что воздержится от покупки OpenAI, если так откажется от намеченного плана реструктуризации с целью перехода на коммерческие рельсы. После формального отказа совета директоров OpenAI юрист Маска Марк Тоберофф (Marc Toberoff) упрекнул правление стартапа в нелогичности поведения. По его словам, совет директоров хочет продать OpenAI «сам себе» по цене в несколько раз меньшей той, что предлагает Маск. Каким образом это должно пойти на пользу «всему человечеству», адвокат Маска понимать отказывается.