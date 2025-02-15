Сегодня 17 февраля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Совет директоров OpenAI единогласно отве...
реклама
Новости Software

Совет директоров OpenAI единогласно отверг предложение Маска о покупке стартапа за $97,4 млрд

Ситуация с попыткой Илона Маска (Elon Musk) при поддержке консорциума инвесторов купить стартап OpenAI за $97,4 млрд к концу недели продолжила обрастать новыми подробностями. Председатель совета директоров OpenAI Брет Тейлор (Bret Taylor) признался в пятницу, что этот орган правления всё же получил предложение Маска и единогласно проголосовал против.

Источник изображения: Unsplash, Faizi appshunter.io

Источник изображения: Unsplash, Faizi appshunter.io

Ранее на этой неделе возникла путаница с порядком подачи подобных заявок, которая позволила представителям OpenAI до пятницы утверждать, что совет директоров стартапа официальных предложений от представителей Маска не получал. После того, как коммуникации были упорядочены, председатель совета директоров OpenAI написал на страницах социальной сети X: «OpenAI не продаётся, совет директоров единогласно отверг недавнюю попытку господина Маска подорвать конкуренцию». Тейлор также добавил, что любая предстоящая реорганизация OpenAI будет усиливать некоммерческую составляющую стартапа и её миссию достижения всеобщего блага для человечества при помощи сильного искусственного интеллекта (AGI).

Напомним, что первоначальную реакцию на предложение Маска опубликовал ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman). Он отклонил предложение бывшего соратника, иронично отметив, что OpenAI вместо этого может купить за $9,74 млрд принадлежащую Маску социальную сеть X, ранее известную как Twitter.

Успехи OpenAI, у истоков которого он стоял, но покинул к 2018 году, не дают покоя Маску как минимум с 2023 года. Он основал конкурирующую компанию xAI, а в 2024 году последовательно подал два иска к руководству OpenAI, которые в той или иной форме обвиняют его в отступлении от некоммерческой сути организации. Первый свой иск он отозвал после того, как представители OpenAI обнародовали переписку с Маском, в которой он соглашался с идеей о том, что стартапу потребуется серьёзное финансирование, и он должен как-то зарабатывать.

На этой неделе Маск заявил, что воздержится от покупки OpenAI, если так откажется от намеченного плана реструктуризации с целью перехода на коммерческие рельсы. После формального отказа совета директоров OpenAI юрист Маска Марк Тоберофф (Marc Toberoff) упрекнул правление стартапа в нелогичности поведения. По его словам, совет директоров хочет продать OpenAI «сам себе» по цене в несколько раз меньшей той, что предлагает Маск. Каким образом это должно пойти на пользу «всему человечеству», адвокат Маска понимать отказывается.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Perplexity запустила почти бесплатную альтернативу Deep Research от OpenAI и Google
Маск откажется от покупки OpenAI, если та согласится остаться некоммерческой
Совет директоров OpenAI так и не получил официального предложения о покупке от Илона Маска
Маск предложил купить OpenAI за $97,4 млрд, чтобы вернуть её на сторону добра
США, Великобритания и Австралия ввели санкции против российского хостинга Zservers и его администраторов
YouTube изменил фирменный красный цвет в дизайне, потому что он портил телевизоры
Теги: openai, илон маск, совет директоров, сделка, ии
openai, илон маск, совет директоров, сделка, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Один из крупнейших производителей чипов Китая отчитался о рухнувшей на 79 % прибыли, но расширение это не остановит
«Это похоже одновременно на Doom, Cyberpunk 2077 и Ghostrunner»: игроки оценили геймплей шутера Metal Eden про девушку-андроида
«Союз Инферно и зергов из StarCraft»: разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era показали геймплей за Улей
Спустя два года попыток стример прошёл подряд игры FromSoftware от Demon’s Souls до Elden Ring без прокачки, не получив урона
Doogee запустила продажи Blade GT Ultra — тонкого защищённого смартфона с яркой подсветкой
Интеграция ИИ DeepSeek в мессенджер WeChat спровоцировала рост акций Tencent и падение стоимости Baidu 2 ч.
«Итог нашей работы»: крупное обновление 2.1.0 станет для «Смуты» последним, но «история продолжается» 4 ч.
VK похвасталась, что приложение «VK Видео» скачали 60 млн раз 4 ч.
Ubisoft анонсировала Rainbow Six Siege X — «самую масштабную трансформацию» в истории игры 6 ч.
Качество уровня The Witcher 3, продолжительность и NPC без сюжетной брони: новые детали ролевой игры The Blood of Dawnwalker от выходцев из CDPR 9 ч.
Google Chrome усилил защиту пользователей от мошенников и вирусов с помощью ИИ 9 ч.
Компьютеры в госучреждениях России стали чаще майнить криптовалюту неизвестно для кого 9 ч.
XX ежегодная конференция «СПО в высшей школе»: как обмануть искусственный интеллект и нужны ли свободные программы физикам-ядерщикам 11 ч.
Руководство Corsair раскрыло, когда ждать GTA VI на ПК 12 ч.
В Южной Корее приложение DeepSeek запретили скачивать всем 14 ч.
IEA: мир столкнулся с «беспрецедентным» ростом спроса на электроэнергию 14 мин.
Fujitsu показала уникальный ноутбук с деревянной резной крышкой — в честь выпуска 50 млн компьютеров 46 мин.
MediaTek представила чип Dimensity 6400 для недорогих смартфонов — это очередное переиздание четырёхлетнего Dimensity 810 3 ч.
Исследователи DeepMind предложили распределённое обучение больших ИИ-моделей, которое может изменить всю индустрию 3 ч.
SSD подорожают во второй половине года из-за сокращения производства NAND и ажиотажа вокруг ИИ 3 ч.
Apple представит MacBook Pro на чипах M5 уже осенью, а iPad Pro их получат только в следующем году 4 ч.
Western Digital начнёт выпуск 44-Тбайт HAMR HDD в 2026 году 5 ч.
Ноутбуки Apple MacBook Air получат процессор M4 не позднее марта 6 ч.
В России построят ядерные часы 6 ч.
В России стартовали продажи беспроводных наушников Redmi Buds 6 и Buds 6 Pro, а также смарт-часов Redmi Watch 5 8 ч.