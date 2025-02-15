Meta✴ сформировала команду для разработки роботов-гуманоидов и направит на это значительные инвестиции

Meta✴ объявила сотрудникам в пятницу о создании новой команды, которая будет заниматься разработкой человекоподобных роботов, способных действовать как люди и помогать потребителям в выполнении различных задач. Ранее о планах компании развивать это направление и выделять в разработку значительные инвестиции сообщил Bloomberg.

Возглавит новую команду Марк Уиттен (Marc Whitten), который в начале этого месяца покинул пост гендиректора подразделения беспилотных автомобилей Cruise компании General Motors, а до этого занимал руководящие должности в Unity Software и Amazon.com.

В Meta✴ считают, что хотя робототехнические компании достигли определённого прогресса в области аппаратной части для роботов-гуманоидов, достижения Meta✴ в сфере ИИ и обработки данных, собранных с устройств дополненной и виртуальной реальности, могут ускорить прогресс в зарождающейся отрасли. Как полагают в Meta✴, нынешние роботы-гуманоиды всё ещё недостаточно функциональны, чтобы выполнять простейшие домашние дела, например, сложить одежду, принести стакан воды, поставить посуду на полку для мытья — всё, что могло бы заинтересовать потребителей в этой категории.

Эндрю Босворт (Andrew Bosworth), главный технический директор Meta✴, отметил в служебной записке, что технологии, созданные Reality Labs и специалистами компании по ИИ, дополняют имеющиеся достижения, необходимые для робототехники. «Мы считаем, что расширение нашего портфеля для инвестиций в эту область только увеличит ценность Meta✴ AI и наших программ смешанной и дополненной реальности», — добавил он.

Уиттен будет подчиняться непосредственно Босворту. По словам источника, его команда будет включать порядка 100 специалистов. Как сообщил один из участников проекта, программное обеспечение, датчики и вычислительные пакеты, которые Meta✴ уже разрабатывает для своих устройств, также могут использоваться в роботах-гуманоидах. В этом году Meta✴ планирует потратить $65 млрд на сопутствующие продукты, включая инфраструктуру ИИ и новое робототехническое направление.

Цель Meta✴ — сделать то, что ОС Android от Google и чипы Qualcomm сделали для телефонной индустрии, заложив основу для развития остального рынка. По словам одного из источников, компания позиционирует свой проект как платформу для разработки роботов и рассчитывает сделать ИИ-модели Llama основой для создателей робототехники по всему миру. Meta✴ также займётся разработкой инструментов для обеспечения безопасности использования роботов.

В Meta✴ считают, что пройдёт ещё пара лет до того момента, как роботы-гуманоиды появятся в широком доступе, и могут пройти годы, прежде чем платформа компании обеспечит поддержку сторонних продуктов. Но это станет основным направлением для Meta✴ и технологической отрасли, утверждает источник Bloomberg.