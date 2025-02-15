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Американский лунный модуль компании Firefly Aerospace вышел на орбиту Луны — посадка будет в марте

Техасский стартап Firefly Aerospace, в становлении и развитии которой принял активное участие украинский предприниматель Максим Поляков, сообщил о выходе посадочного модуля Blue Ghost на орбиту Луны. Для этого было произведено торможение, что потребовало запустить двигатели на четыре минуты. Спуск на поверхность планируется 2 марта. Для США, чьи модули не спускались на Луну более 50 лет (не считая прошлогодних злоключений Intuitive Machines), это станет вехой.

Источник изображения: Firefly Aerospace

Источник изображения: Firefly Aerospace

Контракт на разработку лунного посадочного модуля компания Firefly заключила с NASA в 2021 году в рамках коммерциализации услуг по доставок полезной нагрузки на спутник. Оговоренная сумма составляла $93,3 млн за доставку на поверхность 94 кг полезной нагрузки. Миссия должна была стартовать в 2023 году, но по факту модуль отправился в космос 15 января 2025 года. С учётом плавающих сумм контрактов NASA, вероятно, она стала дороже.

Луна по курсу

Луна по курсу

Условно успешную посадку на Луну совершил модуль Odysseus компании Intuitive Machines. Это произошло в феврале 2024 года. Модуль потащило перед самим касанием и он опрокинулся на бок, отчего оказался лишён возможности полноценно заряжать батареи. Тем не менее, это был первый за более чем 50 лет случай мягкой посадки на Луну созданного в США космического аппарата. Если модуль Blue Ghost компании Firefly сможет сделать это лучше и техничнее, то войдёт в историю космонавтики США.

Источник изображения: Intuitive Machines

Иллюстрация неудачной посадки модуля Odysseus компании Intuitive Machines. Источник изображения: Intuitive Machines

Отметим, вместе с американским модулем Blue Ghost на ракете SpaceX Falcon 9 к Луне был отправлен ещё один посадочный модуль — Resilience, созданный японской компанией ispace. У него другая траектория подлёта к Луне, которая приведёт его на орбиту спутника примерно через 3,5 месяца.

Наконец, 26 февраля на штурм Луны будет запущен ещё один аппарат — Athena компании Intuitive Machines. Это будет её второй лунный модуль и можно надеяться, что компания учла предыдущий частично негативный опыт.

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Теги: firefly aerospace, луна
firefly aerospace, луна
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