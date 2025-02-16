Илон Маск объявил дату и время запуска «самого умного ИИ на Земле»

ИИ-компания xAI, принадлежащая Илону Маску (Elon Musk), представит и выпустит ИИ-чат-бот Grok 3 уже 18 февраля в 7:00 по московскому времени. Презентация передового ИИ-бота будет транслироваться в прямом эфире, что позволит сразу оценить функциональность чат-бота. Эксперты ожидают высокого интереса к новинке, а Маск уже поспешил назвать свой ИИ самым умным на Земле.

Стартап xAI был основан в 2023 году, а уже летом 2024 года на конференции Tesla Маск отметил потенциал собственной ИИ-технологии для беспилотного вождения. При этом Маск указал на возможность создания нового центра обработки данных и интеграции ИИ-чат-бота с программным обеспечением Tesla, что должно обеспечить синергию между ИИ и беспилотными электромобилями.

14 февраля издание Bloomberg, со ссылкой на источники, сообщило о намерении xAI привлечь инвестиции в размере $10 млрд, что потенциально может увеличить рыночную стоимость компании до $75 млрд. На этой неделе Маск подтвердил, что Grok 3 находится на завершающей стадии разработки и будет выпущен через одну-две недели.