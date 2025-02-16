Apple снова задумалась о внедрении рекламы в «Карты»

Apple вновь рассматривает возможность внедрения поисковой рекламы в приложение «Карты» (Apple Maps), следуя модели монетизации, уже реализованной в приложениях Apple News и Stocks. Основная концепция заключается в том, чтобы предоставить бизнесу возможность продвигать свои заведения в результатах поиска внутри картографического сервиса Apple. Однако пока проект находится лишь на стадии обсуждения, а его техническая реализация не начата.

Как отмечает журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), идея внедрения поисковых объявлений, позволяющих бизнесу продвигать свои заведения за счёт платного повышения позиций в результатах поиска обсуждалась внутри компании ещё несколько лет назад, но тогда она не получила развития. Теперь же, на фоне стремления Apple расширить своё присутствие в сфере цифровой рекламы, компания возвращается к этому вопросу и изучает возможность интеграции поисковой рекламы в Apple Maps по аналогии с Google Maps.

Предполагается, что компании смогут оплачивать продвижение своих заведений, обеспечивая им приоритетное место в поисковой выдаче. Это позволит, например, ресторанам, магазинам или отелям стать более заметными для пользователей при поиске соответствующих категорий объектов. Подобная модель монетизации уже приносит Apple значительный доход в других сервисах, и теперь компания намерена оценить перспективы её расширения и на картографический сегмент.

На недавнем рабочем совещании в Apple вновь подняли тему монетизации Apple Maps, в частности — поисковой рекламы. Помимо обычных поисковых объявлений обсуждалась идея о том, чтобы некоторые локации на карте становились «более заметными». Однако Apple пока не определила конкретных механизмов реализации этой идеи и продолжает исследования, поэтому точные сроки её воплощения в жизнь пока не называются. Тем не менее, сам факт возвращения Apple к обсуждению вопроса свидетельствует о серьёзных намерениях компании развивать собственную рекламную экосистему, что может привести к значительным изменениям в её картографическом сервисе.