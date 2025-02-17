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Часть контента на Reddit станет платной в этом году

Часть контента сообщества Reddit станет платной позднее в этом году. Об этом заявил генеральный директор платформы Стив Хаффман (Steve Huffman), который ранее не исключал возможность введения нового типа сабреддитов с «эксклюзивным контентом или закрытыми разделами», для доступа к которым пользователям сообщества придётся платить.

Источник изображения: Reddit

Источник изображения: Reddit

На этой неделе во время сессии ответов на вопросы Ask Me Anything Хаффмана спросили о планах некоторых пользователей Reddit создавать «контент, который смогут видеть только платные пользователи». «Сейчас над этим ведётся работа, так что это ещё впереди <…> Мы работаем над этим», — заявил Хаффман в ответ. «Платные сабреддиты, да», — также ответил Хаффман на вопрос о «новых ключевых функциях, которые планируется внедрить на Reddit в 2025 году».

Вероятнее всего, платный доступ будет только к определённым сабреддитам, а не ко всем, которые уже существуют на платформе. Летом прошлого года Хаффман заявлял, что даже при наличии платного контента бесплатный Reddit «продолжит существовать, расти и процветать».

Отметим, что на Reddit уже есть платные сообщества. Например, в r/Lounge могут участвовать только пользователи с подпиской Reddit Gold, за которую ежемесячно приходится платить. Не исключено, что Reddit будет строить систему платного доступа к части публикуемого контента вокруг программы Reddit Contribution Program, которая в настоящее время позволяет «зарабатывать деньги за квалифицированный вклад в сообщество Reddit, включая награды и карму, коллекционные аватары и приложения для разработчиков».

По данным Reddit, в рамках упомянутой программы платформа выплачивает пользователям $0,01 за одно полученное золото в зависимости от количества полученной за последний год кармы. При этом для получения возможности вывести денежные средства необходимо заработать не менее 1000 золотых, что эквивалентно $10.

Во время недавней беседы Хаффман также рассказал, что в этом году Reddit «закладывает фундамент» для возможности монетизации коммерции внутри сабреддитов, в том числе в случаях, когда пользователи площадки покупают что-то у других пользователей через обсуждения в сабреддите. Благодаря функции осуществления транзакций в перспективе пользователи Reddit могут получить возможность проведения платежей прямо на платформе.

Руководители Reddit также обсудили, как они могут добавить больше рекламы на платформе. Попытки внедрить рекламу последовали после изменения политики платформы в отношении API Reddit, что привело к закрытию большинства сторонних клиентов для взаимодействия с сервисом. В прошлом году на Reddit началось тестирование рекламного контента в комментариях, количество которого, по всей видимости, будет постепенно увеличиваться.

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Теги: reddit, социальная сеть, интернет
reddit, социальная сеть, интернет
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