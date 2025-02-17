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Импорт электроники в Россию сократился из-за высокой ключевой ставки и трудностей с переводами в Китай

Поставки электроники в Россию по итогам 2024 года сократились. В прошлом сокращение импорта наблюдалось только в 2014 и 2022 годах. По мнению экспертов, снижение поставок связано со сложностями с проведением платежей в Китай и высокой ключевой ставкой.

Источник изображения: Huawei Technologies

Источник изображения: Huawei Technologies

По данным главы департамента закупок дистрибутора 3Logic Group Максима Родионова, в прошлом году в некоторых категориях товаров объём импорта снизился на величину до 3 %. Он отметил, что если ранее причинами снижения объёма импорта в основном были внешние факторы, такие как многочисленные санкции со стороны западных стран, то сейчас на отрицательную динамику повлияла высокая ключевая ставка и трудности с проведением платежей в адрес китайских банков.

Сокращение импорта электроники подтвердили в общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей». По данным организации, в прошлом году в страну было ввезено на 1,5–2 % меньше электроники, чем годом ранее. В ФТС отметили снижение высокотехнологичного импорта (включает электронику, а также другое оборудование, транспорт и т.д.) в абсолютных цифрах в период с января по октябрь 2024 года по сравнению с тем же отрезком 2023 года на 1,1 % ($1,2 млрд в денежном выражении).

В логистической компании «Оптималог» отметили, что снижение объёмов импорта находится в пределах погрешности. При этом уменьшение спроса на внутреннем рынке повлияло на снижение стоимости услуг платёжных агентов с 3–5 % в 2024 году до 1,5–3 % в 2025 году. По мнению экспертов, тенденция на сокращение импорта электроники продолжится в текущем году из-за высоких ставок кредитования и экспортных ограничений Китая на товары двойного назначения, которые начали действовать с 1 декабря. Также не исключается, что в случае сохранения тенденции на укрепление курса рубля к юаню поставки электроники за год отыграют прошлогоднее сокращение.

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Теги: электроника, продажи, россия
электроника, продажи, россия
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