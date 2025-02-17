Компьютеры в госучреждениях России стали чаще майнить криптовалюту неизвестно для кого

В ГК «Солар» зафиксировали рост заражений госучреждений вирусами-майнерами в IV квартале 2024 года, количество которых увеличилось по сравнению с предыдущим кварталом на 9 %, пишет «Коммерсантъ». При этом в частном секторе таких инцидентов значительно меньше.

По данным ГК «Солар», 27 % всех сообщений о заражении вредоносным ПО в госорганизациях приходится на криптомайнеры. В организациях здравоохранения их доля составляет 24 %, в сфере образования — 22 %. При этом в частном бизнесе доля заражений вирусами-майнерами значительно меньше — от 2 % в телеком-отрасли до 11 % в пищевой промышленности.

По мнению директора департамента расследований T.Hunter Игоря Бедерова, высокий уровень заражения компьютерных систем госорганов криптомайнерами может быть связан как с недостатком финансирования «на качественную и полноценную защищённость таких систем», так и с нехваткой специалистов по информационной безопасности. На активность вредоносных майнеров также влияет прибыльность криптовалют, добавил эксперт. «В 2022 году на фоне падения рынка наблюдалось снижение интереса к криптоджекингу на 15 %. Тогда хакеры переключились на шифровальщики. К концу 2024 года с ростом курсов активность майнеров выросла, так как повысилась рентабельность скрытого майнинга», — рассказал он.

Согласно опросу, проведённому «Коммерсантом», основным методом проникновения в систему организации по-прежнему является фишинг. Вдобавок хакеры стали чаще использовать для внедрения в IoT-устройства и корпоративные сети поддельные обновления ПО, а также бесплатные приложения и пиратский софт. Появился и новый способ проникновения в систему жертв — атаки на цепочку поставок, которых становится все больше, сообщил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Кондратьев. «В этом случае злоумышленники проводят атаку на поставщика легитимного ПО, внедряют свой код в его продукты», — пояснил он.

Вместе с тем всё сложнее становится проверить систему на наличие вредоносного ПО, поскольку майнеры применяют продвинутые техники: снижение нагрузки на процессоры в периоды активности пользователя, шифрование трафика, использование легитимных процессов, например, системных служб, говорит глава отдела исследований в области искусственного интеллекта «Университета-2035» Ярослав Селиверстов. По его словам, в промышленных масштабах вирусы маскируются под легальные фермы, подключаясь к субсидируемым энергосетям.

Также хакерами используются для маскировки взлома «бестелесные» (fileless) майнеры, которые загружают вредоносный код непосредственно в память, не оставляя файлов в операционной системе, рассказал эксперт ИБ-компании Security Vision Артем Артамонов. «Это значительно затрудняет детектирование в ряде случаев, так как традиционные антивирусные решения ориентируются на файловые артефакты», — отметил он.

«Нередко майнеры идут в паре с другими классами вредоносного ПО, поэтому появление майнера может свидетельствовать о заражении более опасным вредоносным ПО», — предупредил техдиректор центра исследования киберугроз Solar 4RAYS Алексей Вишняков, отметивший, что внедрение майнеров может сопровождаться переконфигурацией системы, что ведёт к снижению её защищенности.