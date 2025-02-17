Южная Корея закупит 10 000 ИИ-ускорителей, чтобы не отставать от остального мира

Одним из главных событий в начале второго президентского срока Дональда Трампа (Donald Trump) стал анонс проекта Stargate, который подразумевает рекордные финансовые вливания в создание на территории США мощнейшей вычислительной инфраструктуры для ИИ. Южная Корея старается не отставать от заокеанского партнёра, а потому готова закупить 10 000 ускорителей вычислений в этом году.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявления южнокорейского президента Чхве Сан Мока (Choi Sang-mok): «Поскольку конкуренция за доминирование в отрасли ИИ усиливается, конкурентный ландшафт смещается от противостояний между компаниями к полномасштабному соперничеству между национальными экосистемами инноваций». По словам президента Южной Кореи, власти страны намереваются закупить к сентябрю этого года 10 000 GPU для использования в составе национального вычислительного центра, который будет работать над решением проблем в сфере искусственного интеллекта.

Закупка ускорителей будет осуществляться в рамках частно-государственного партнёрства, но кто будет поставщиком этих GPU, не уточняется. Скорее всего, речь идёт о продукции Nvidia, ведь именно она контролирует не менее 80 % рынка данных изделий. Тем более, что Южной Корее посчастливилось оказаться в числе тех 18 стран, которые могут получать из США передовые ускорители вычислений для собственных нужд практически без ограничений. Подробные условия этой закупки будут определены к сентябрю текущего года.

Высокий спрос на подобные ускорители заставляет рынок стремительно меняться. На прошлой неделе, например, стало известно о намерениях OpenAI завершить разработку собственного ИИ-чипа через несколько месяцев. Выпускать его по 3-нм технологии со следующего года может начать тайваньская компания TSMC. По меньшей мере, в рамках того же американского проекта Stargate такие ускорители OpenAI точно пригодятся.