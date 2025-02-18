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Samsung номинировала в совет директоров двух руководителей полупроводникового бизнеса

Столкнувшись с кризисом в сфере разработки и выпуска полупроводниковых компонентов, южнокорейская компания Samsung Electronics предприняла попытки продвигать по служебной лестнице представителей профильных подразделений. Двое из них по итогам голосования акционеров в марте могут войти в состав совета директоров компании.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные документальные заявки Samsung Electronics. Глава полупроводникового подразделения Чун Ён Хён (Jun Young-hyun) и технический директор Сун Чэ Хёк (Song Jai-hyuk) выдвинуты кандидатами на вхождение в состав совета директоров. Кроме того, профессор Сеульского национального университета Ли Хёк Чэ (Lee Hyuk-jae) также номинирован в состав совета директоров Samsung Electronics в качестве внешнего директора. В указанном вузе Ли возглавляет исследовательский центр, занимающийся разработками в сфере технологий производства полупроводниковых компонентов.

Данные номинанты призваны в совет директоров Samsung для усиления концентрации на полупроводниковом бизнесе на высшем уровне управления компанией. Собрание акционеров намечено на 19 марта, по итогам проводимого голосования новые члены могут войти в состав совета директоров.

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Теги: samsung, samsung electronics, производство микросхем, полупроводники, совет директоров
samsung, samsung electronics, производство микросхем, полупроводники, совет директоров
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