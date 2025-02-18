OpenAI внедрит защиту от враждебного поглощения на фоне деятельности Илона Маска

Желание привлекать больше средств от инвесторов вынуждает стартап OpenAI менять свою структуру, поскольку сейчас во главе неё стоит некоммерческая организация. Инвесторам она кажется потенциальным источником неопределённости, поэтому OpenAI пытается приблизить свою структуру к классической. При этом совет директоров хочет защитить стартап от возможных враждебных поглощений.

Как отмечает Reuters со ссылкой на публикацию в Financial Times, в новой организационной структуре, более ориентированной на коммерческую деятельность и ответственность перед инвесторами, за советом директоров OpenAI предполагается закрепить право вето, которым его члены могут воспользоваться в случае угрозы недружественного поглощения.

По всей видимости, подобные меры потребовались OpenAI в свете недавних попыток Илона Маска (Elon Musk) договориться о покупке OpenAI за $97,4 млрд. Совет директоров стартапа данное предложение отверг, но если компания будет переведена на коммерческие рельсы, подобных механизмов защиты в стандартной структуре правления предусмотрено не будет. Предполагается, что особые полномочия совета директоров при голосовании по стратегически важным вопросам позволят OpenAI оградить себя от давления мажоритарных акционеров типа Microsoft или SoftBank.

Как сообщается, механизм защиты разрабатывается советом директоров во взаимодействии с генеральным директором Сэмом Альтманом (Sam Altman), который является одним из двух основателей OpenAI, приближённым к руководству компанией в настоящий момент. Илон Маск ещё несколько лет назад покинул компанию, и с тех пор упрекает её нынешнее руководство в отклонении от изначальной миссии. Попытку купить OpenAI за $97,4 млрд Маск обосновал необходимостью «спасения» стартапа, но отрицать коммерческий интерес миллиардера к теме искусственного интеллекта сложно. В 2023 году он основал собственный стартап xAI, который сейчас также активно развивается и привлекает средства инвесторов.