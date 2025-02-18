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«Вконтакте» стал популярной рекламной площадкой для китайских товаров и компаний

В 2024 году расходы китайских компаний на рекламу в VK значительно выросли, составив 2,2 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на отчётность соцсети. За первые три квартала прошлого года её выручка от рекламы равнялась 65 млрд руб., а расходы китайских рекламодателей — 1,5 млрд руб. или 3 % всего объёма выручки VK от рекламы, тогда как в 2023 году этот показатель был меньше 1 %. За весь 2024 год компания отчёт ещё не предоставила.

Источник изображения: Burst/unsplash.com

Источник изображения: Burst/unsplash.com

По объёму расходов на продвижение товаров и услуг в соцсети VK китайские компании вышли в 2024 году на второе место после российских брендов. При этом в IV квартале траты китайских рекламодателей заметно выросли относительно предыдущих кварталов года, составив более 750 млн руб., отметили в VK. «Мы стремимся сохранить такую динамику и приумножить ее, в том числе за счёт адаптации и упрощения работы с рекламными инструментами для пользователей из Китая. Например, в рекламном кабинете пользователей добавится китайский язык», — сообщил директор по продукту «VK Реклама» Яков Стинский.

Больше всего выросли расходы китайских рекламодателей в категории видеоигр — в 2,9 раза по сравнению с 2023 годом. Также пользуются популярностью у китайских брендов категории «отдых и развлечения» (рост год к году в 4,3 раза), «электронная коммерция» (в 7 раз), «СМИ» (рост почти в 10 раз) и «бытовая техника и электроника» (рост более чем в 2 раза).

В пресс-службе «Яндекса» тоже отметили рост затрат китайских брендов на рекламу в 2024 году, не раскрывая цифр. В частности, их рекламные расходы на платформе «Яндекса» выросли в прошлом году в два раза по направлению бытовой техники и электроники и 2,5 раза по направлению автопрома.

Гендиректор NMi Digital (рекламная группа NMi Group) Анна Планина отметила, что в Китае запрещены многие соцсети, в то время VK доступна для местных жителей. Интерес китайских рекламодателей к VK также объясняется тем, что компания стала лидером по аудиторным показателям в Рунете, потому они выходят на российского пользователя именно через эту платформу. Эксперт напомнила, что 2024 году Китай занял первое место по доле расходов на интернет-рекламу во всем мире, составившей 82 % от всех маркетинговых трат китайских компаний, что является рекордом.

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Теги: vk, реклама, соцсети, китайские производители, россия
vk, реклама, соцсети, китайские производители, россия
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