Tesla запустила производство обновлённых электромобилей Model Y в Китае

Формальный анонс рестайлинговой версии мирового бестселлера Tesla Model Y состоялся 10 января этого года, но предлагать товарные машины китайским клиентам компания была готова лишь с марта. На этой неделе сборка товарных электромобилей нового поколения была запущена официально на предприятии в Шанхае, и в продажу они поступят до конца месяца.

По сути, эта неделя принесла потенциальным покупателям Tesla Model Y китайской сборки сразу две новости. Во-первых, товарные машины доберутся до клиентов в Китае раньше, чем ожидалось — не в марте, а уже в конце февраля. При этом выбор комплектаций пока не велик, можно рассматривать только машины дебютной серии Launch Series либо в заднеприводном, либо в полноприводном исполнении.

Во-вторых, сборка рестайлингового варианта Model Y уже стартовала в Шанхае, о чём свидетельствуют выложенные в социальных сетях официальные фотографии пресс-службы компании, которая в азиатском представительстве Tesla не только существует, но и исправно функционирует. На снимках показаны рестайлинговые версии Model Y, сходящие с конвейера предприятия Tesla в Шанхае в некотором подобии торжественной обстановки. Традиционное коллективное фото сотрудников предприятия на фоне затерявшегося в толпе экземпляра электромобиля также предусмотрено.

Электромобили Tesla шанхайской сборки отправляются и за пределы Китая, причём в значимых количествах, поэтому данная новость важна не только для китайских клиентов компании. Рестайлинговые машины в заднеприводном исполнении оснащаются тяговой батареей ёмкостью 62,5 кВт‧ч, заряда которой хватает на 559 или 593 км пробега по условному циклу CLTC. Полноприводная Tesla Model Y китайской сборки оснащается тяговой батареей ёмкостью 78,4 кВт‧ч, которая откалибрована под 662 или 719 км пробега по циклу CLTC, в зависимости от версии. В обоих случаях используются LFP-батареи, просто в первом их поставляет CATL, а во втором LG Energy Solution. Стоимость Tesla Model Y в Китае стартует с отметки $36 280 за вариант с задним приводом.