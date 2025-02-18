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Невозможный к выплате штраф Google в РФ стал ещё более невозможным — 2,8 дуодециллиона рублей

Издание «РИА Новости» сообщило, что 17 февраля 2025 года долг Google перед российскими телеканалами достиг почти трёх дуодециллионов рублей, где дуодециллион — это цифра с 39 нулями. Устанавливающие штраф иски против Google связаны с невыполнением обязательств компании по восстановлению аккаунтов российских медиа на YouTube. В общей сложности подано около 20 исков, сумма штрафа по которым превысила практически все возможные величины во Вселенной.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Заседание по этому делу прошло 17 февраля в Арбитражном суде Москвы. Представители российских кредиторов и сотрудники ООО «Гугл» попросили признать требования реестровыми, чтобы погашение состоялось после расчётов с работниками (многим из них до сих пор не выплачена зарплата в полном объёме). При этом все понимают, что требуемая сумма никогда не будет выплачена в силу её невероятной величины, а это 2,8·1039 рублей.

Один из участвовавших в заседании юристов отметил: «Всех активов на планете Земля не хватит, даже в нашей галактике нет ресурсов, чтобы покрыть такую задолженность». В ответ было заявлено, что законодательство не устанавливает зависимость очередности удовлетворения требований от их размера. Что касается образовавшихся сумм, то они стали следствием отказа компании Google исполнять судебные решения.

Ранее суд обязал Google восстановить аккаунты российских СМИ на YouTube или выплатить неустойку при невыполнении этого требования. На решение суда отводилось девять месяцев с момента его вступления в силу. За каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 000 рублей. Сумма увеличивается вдвое каждую неделю до выполнения судебного решения. Ограничения общей суммы штрафа нет.

Эта история началась в 2020 году, когда YouTube заблокировал аккаунты телеканала «Царьград» и РИА ФАН. В августе того же года «Царьград» обратился с иском в Арбитражный суд Москвы, ответчиками стали американская Google LLC, ирландская Google Ireland и представитель российского ООО «Гугл». Весной 2021 года суд обязал Google вернуть «Царьграду» доступ к заблокированным аккаунтам под угрозой начисления прогрессивного штрафа при неисполнении этого решения.

После 22 февраля 2022 года YouTube заблокировал аккаунты Sputnik, НТВ и «Россия 24», RT, все российские госканалы, каналы «Гостелерадиофонда», «Спас», а также каналы информационного агентства «Аврора», «Дума ТВ», региональные филиалы ВГТРК и ряд других — всего около двух десятков медиа.

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Теги: google, штрафы, россия, youtube, судебные разбирательства
google, штрафы, россия, youtube, судебные разбирательства
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