WhatsApp стал слишком популярен в Европе и теперь попадёт под более жёсткое регулирование

Служба обмена сообщениями WhatsApp компании Meta✴ достигла критического пользовательского рубежа, который обязывает её соблюдать более строгие правила в соответствии с «Законом о цифровых услугах» (DSA) Евросоюза. Ранее Meta✴ сообщила, что среднемесячное количество посетителей открытых каналов WhatsApp во второй половине 2024 года составило 46,8 миллионов человек, что выше, чем установленный DSA для крупных онлайн-платформ порог в 45 миллионов.

«Аудитория пользователей WhatsApp превысила пороговое значение для обозначения в качестве очень крупной онлайн-платформы в соответствии с Законом о цифровых услугах», — заявил представитель Еврокомиссии Томас Ренье (Thomas Regnier).

Правила модерации контента DSA налагают более строгие требования на очень крупные онлайн-платформы, у которых ежемесячное количество активных пользователей в ЕС превышает 45 миллионов человек. При этом закон не учитывает аудиторию, использующую основную функцию обмена сообщениями.

Еврокомиссии предстоит решить, следует ли включать WhatsApp в список крупнейших онлайн-платформ, которые должны проводить оценку рисков распространения незаконного или вредоносного контента и внедрять стратегию смягчения последствий. Штрафы за нарушение требований DSA могут достигать 6 % от годового объёма мировых продаж компании.

Еврокомиссия, являющаяся исполнительным органом ЕС, последовательно усиливает контроль над социальными сетями, пытаясь противостоять преимущественно американским технологическим компаниям. Эти действия подверглись резкой критике со стороны администрации Дональда Трампа (Donald Trump). На прошлой неделе вице-президент Дж. Д. Вэнс (JD Vance) на Европейской конференции по безопасности раскритиковал чиновников ЕС за попытки регулировать онлайн-общение.