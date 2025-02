Разработчики Company of Heroes и Warhammer 40,000: Dawn of War анонсировали пошаговую стратегию Earth vs Mars про вторжение марсиан на Землю

Независимая канадская студия Relic Entertainment, известная по работе над сериями Company of Heroes и Warhammer 40,000: Dawn of War, анонсировала необычную для себя игру — пошаговую стратегию Earth vs Mars.

Судя по анонсирующему трейлеру Earth vs Mars, по сюжету посадка астронавта на Марс провоцирует жителей Красной планеты, которые десятками лет похищали людей и животных с Земли, на обратное вторжение.

Игрокам предстоит возглавить армию Земли в борьбе против сил марсиан, чтобы сразиться за выживание планеты с высокотехнологичными летающими тарелками, гравитанками и элитными воинами.

Несмотря на подавляющие силы противника, не всё потеряно. В распоряжении землян оказалось секретное оружие — Splice-O-Tron («Склейкотрон»), — которое позволяет скрещивать людей и животных для создания гибридных суперсолдат.

«Оросите землю кислотным дождём с помощью стремительного гепарда-мухи. Пробейтесь сквозь врагов гибридом человека и носорога. Или нанесите лесной удар смертоносными коровобелками», — призывают авторы.

Скриншоты

Обещают геймплей в духе Advance Wars, разноплановых командиров, сюжетную кампанию более чем на 30 миссий, соревновательный мультиплеер, режим схваток с ИИ, редактор карт и «прекрасный трёхмерный мир».

Релиз Earth vs Mars ожидается ближайшим летом в Steam, а выход на других платформах зависит от успеха игры. Проект является частью намеченной ранее стратегии Relic, в которую входят эксперименты с жанрами.