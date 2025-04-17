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Китай запретил использовать термины «автономное вождение» и «умное вождение» в рекламе автомобилей

В этом месяце в Шанхае начнёт работу крупнейшая на континенте автомобильная выставка, и на фоне произошедшего недавно в Китае происшествия со смертельным исходом, которое предварялось использованием автопилота, регуляторы решили ужесточить правила продвижения на рынке технологий активной помощи водителю.

Источник изображения: Lixiang

Источник изображения: Lixiang

Прежде всего, Министерство промышленности и информационных технологий КНР (MIIT) ознакомило примерно 60 представителей отрасли с новыми требованиями по упоминанию технологий активной помощи водителю в маркетинговых материалах. Разработчикам и автопроизводителям запрещается в рекламе упоминать сочетания «автоматическое вождение», «автономное вождение», «умное вождение» или «продвинутое умное вождение». Вместо этого предписывается упоминать уровень активной помощи водителю по классификации SAE. Например, самый распространённый на китайском рынке вариант активной помощи водителю соответствует уровню L2, а всего их предусмотрено пять, включая нулевой.

Во-вторых, автопроизводителям запрещается привлекать к программам бета-тестирования своего управляющего программного обеспечения рядовых пользователей. Всё тестирование должно проводиться с участием специалистов-испытателей, а распространение новых версий программного обеспечения будет осуществляться строго по заявке в официальные органы и после согласования с их стороны. Другими словами, теперь обновления управляющего ПО «по воздуху» для китайских автомобилей будут выходить значительно реже.

К распространению на китайском рынке также будут запрещены функции, подразумевающие отсутствие водителя в салоне машины. Например, придётся проститься с автоматической парковкой или вызовом машины с паркинга к находящемуся на удалении владельцу. Кроме того, вводятся более строгие требования к обеспечению удержания водителем руля во время движения машины. Если он не держится за руль более 60 секунд, автоматика должна принимать меры по замедлению транспортного средства и его полной контролируемой остановке с включением аварийной сигнализации в случае необходимости.

Одновременно власти Китая ужесточили требования к пожарной безопасности тяговых батарей электромобилей, что в совокупности с новыми ограничениями в сфере продвижения на рынке автопилота создадут дополнительное регуляторное давление на участников рынка. Эксперты считают, что данные меры ускорят консолидацию китайского автомобильного рынка, который сейчас демонстрирует избыток новых компаний и высочайшую конкуренцию.

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Теги: китай, китайские производители, автопилот, китайское правительство, регуляторы
китай, китайские производители, автопилот, китайское правительство, регуляторы
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