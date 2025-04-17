Сегодня 20 апреля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... «Википедия» выпустила набор данных для о...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Википедия» выпустила набор данных для обучения ИИ, чтобы боты не перегружали её серверы скрейпингом

Фонд Wikimedia (некоммерческая организация, управляющая «Википедией») предложил компаниям вместо веб-скрейпинга контента «Википедии» с помощью ботов, который истощает её ресурсы и перегружает серверы трафиком, воспользоваться набором данных, специально оптимизированным для обучения ИИ-моделей.

Источник изображения: Oberon Copeland @veryinformed.com/unsplash.com

Источник изображения: Oberon Copeland @veryinformed.com/unsplash.com

Wikimedia объявил о заключении партнёрского соглашения с Kaggle, ведущей платформой для специалистов в области Data Science и машинного обучения, принадлежащей Google. В рамках соглашения на ней будет опубликована бета-версия набора данных «структурированного контента “Википедии” на английском и французском языках».

Согласно Wikimedia, набор данных, размещённый Kaggle, был «разработан с учётом рабочих процессов машинного обучения», что упрощает разработчикам ИИ доступ к машиночитаемым данным статей для моделирования, тонкой настройки, сравнительного анализа, выравнивания и анализа. Содержимое набора данных имеет открытую лицензию. По состоянию на 15 апреля набор включает в себя обзоры исследований, краткие описания, ссылки на изображения, данные инфобоксов и разделы статей — за исключением ссылок или неписьменных элементов, таких как аудиофайлы.

Как сообщает Wikimedia, «хорошо структурированные JSON-представления контента “Википедии”», доступные пользователям Kaggle, должны быть более привлекательной альтернативой «скрейпингу или анализу сырого текста статей».

На данный момент у Wikimedia есть соглашения об обмене контентом с Google и Internet Archive, но партнёрство с Kaggle позволит сделать данные более доступными для небольших компаний и независимых специалистов в сфере Data Science. «Являясь площадкой, к которой сообщество машинного обучения обращается за инструментами и тестами, Kaggle будет рада стать хостом для данных фонда Wikimedia», — сообщила Бренда Флинн (Brenda Flynn), руководитель по коммуникациям в Kaggle.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Ирландии проверят законность обучения ИИ-модели Grok на постах европейцев в X
«Наш контент бесплатный, а инфраструктура — нет»: ИИ-боты разоряют «Википедию»
«Википедию» скрестили с TikTok — запущен проект WikiTok с бесконечной лентой познавательных статей
Главный конкурент ChatGPT запустил подписку за $200 в месяц, и в ней всё равно есть ограничения
Главный конкурент ChatGPT научился проводить глубокие исследования и рыться в Gmail
ИИ-лаборатория Meta✴, создавшая модель Llama, постепенно угасает — в компании назвали это «новым началом»
Теги: википедия, искусственный интеллект, ии-бот, обучение ии
википедия, искусственный интеллект, ии-бот, обучение ии
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Linux — это дорого и сложно: AWS и Google Cloud заявили, что вырваться из экосистемы Microsoft невероятно трудно
Microsoft лишит старые версии Windows 11 ключевой функции безопасности
Поумневшие ИИ-модели OpenAI o3 и o4-mini проявили повышенную склонность к галлюцинациям
8 Гбайт для GeForce RTX 5060 Ti не хватает: урезанная карта провалилась в тестах, но не везде
Nvidia, AMD и другие американские чипмейкеры опасаются, что проиграют Huawei из-за антикитайских санкций США
Новая статья: Blue Prince — особняк желаний. Рецензия 10 ч.
Новая статья: Gamesblender № 722: народные GeForce 50, подорожание консолей и ролевая свобода в The Outer Worlds 2 11 ч.
За срыв импортозамещения КИИ будут наказывать рублём, в том числе коммерческие компании 11 ч.
Свежий драйвер Nvidia ускорил видеокарты в синтетических тестах, но проблемы со стабильностью остались 17 ч.
«Копидел» поможет в клонировании и массовом развёртывании ОС «Альт» 19 ч.
EA показала суровую тактическую стратегию Star Wars Zero Company от ветеранов XCOM — первый трейлер и подробности 22 ч.
Новая статья: South of Midnight — соткана по лекалам. Рецензия 19-04 00:02
Вежливость — это дорого: OpenAI тратит миллионы долларов на «спасибо» и «пожалуйста» в ChatGPT 18-04 23:06
Спустя восемь лет «беты» Escape from Tarkov взяла курс на версию 1.0 — план обновлений игры на 2025 год 18-04 21:59
ChatGPT научился использовать воспоминания о пользователе для персонализации веб-поиска 18-04 21:37
Huawei Ascend 920 станет для китайских разработчиков альтернативой ушедшим ускорителям Nvidia H20 2 ч.
Бизнес Intel серьёзно пострадает от торговой войны с Китаем 3 ч.
Atos теряет выручку на всех ключевых рынках 11 ч.
У земных лишайников обнаружился потенциал для выживания на Марсе 16 ч.
QNAP выпустила хранилище ES1686dc R2 на 16 SAS-накопителей 19 ч.
Беспилотные автомобили выйдут на российские дороги общего пользования к 2027 году 19 ч.
Tesla без объяснения причин отложила запуск производства доступной версии Model Y 19 ч.
Китайские передовые спутники связи и дальнего зондирования Земли теперь предлагают оптом и в розницу 19 ч.
Багамы отозвали разрешение на посадку ракет SpaceX Falcon 9 у своих берегов 21 ч.
В Пекине прошёл первый в мире полумарафон с участием людей и роботов 21 ч.