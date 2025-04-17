«Википедия» выпустила набор данных для обучения ИИ, чтобы боты не перегружали её серверы скрейпингом

Фонд Wikimedia (некоммерческая организация, управляющая «Википедией») предложил компаниям вместо веб-скрейпинга контента «Википедии» с помощью ботов, который истощает её ресурсы и перегружает серверы трафиком, воспользоваться набором данных, специально оптимизированным для обучения ИИ-моделей.

Wikimedia объявил о заключении партнёрского соглашения с Kaggle, ведущей платформой для специалистов в области Data Science и машинного обучения, принадлежащей Google. В рамках соглашения на ней будет опубликована бета-версия набора данных «структурированного контента “Википедии” на английском и французском языках».

Согласно Wikimedia, набор данных, размещённый Kaggle, был «разработан с учётом рабочих процессов машинного обучения», что упрощает разработчикам ИИ доступ к машиночитаемым данным статей для моделирования, тонкой настройки, сравнительного анализа, выравнивания и анализа. Содержимое набора данных имеет открытую лицензию. По состоянию на 15 апреля набор включает в себя обзоры исследований, краткие описания, ссылки на изображения, данные инфобоксов и разделы статей — за исключением ссылок или неписьменных элементов, таких как аудиофайлы.

Как сообщает Wikimedia, «хорошо структурированные JSON-представления контента “Википедии”», доступные пользователям Kaggle, должны быть более привлекательной альтернативой «скрейпингу или анализу сырого текста статей».

На данный момент у Wikimedia есть соглашения об обмене контентом с Google и Internet Archive, но партнёрство с Kaggle позволит сделать данные более доступными для небольших компаний и независимых специалистов в сфере Data Science. «Являясь площадкой, к которой сообщество машинного обучения обращается за инструментами и тестами, Kaggle будет рада стать хостом для данных фонда Wikimedia», — сообщила Бренда Флинн (Brenda Flynn), руководитель по коммуникациям в Kaggle.