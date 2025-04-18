Взрывной геймплейный трейлер Painkiller порадовал фанатов демонстрацией нового и классического адского оружия

Принадлежащее Saber Interactive издательство 3D Realms и разработчики из польской Anshar Studios (Gamedec) представили новый геймплейный трейлер своего динамичного кооперативного шутера Painkiller.

Напомним, игрокам Painkiller достанется роль заточённого в чистилище за преступления против Небес грешника, которому Глас Творца даёт шанс искупить вину — остановить падшего ангела Азазеля, готового спустить на Землю армии демонов.

Беспощадные орды демонов, включая трёх чудовищных созданий Азазеля (нефилимов), пользователям предстоит уничтожать с помощью семи разрушительных видов оружия, которым и посвящён новый геймплейный трейлер.

У каждой пушки есть основные и альтернативные режимы огня, стихийные эффекты, (огонь, лёд, электричество, кинетика), а также опции для апгрейда разными способностями с бонусными эффектами.

Арсенал новой Painkiller представляет собой смесь классических (painkiller, коломёт, электродрайвер, дробовик) и новых образцов (пистолет-пулемёт, крупнокалиберный револьвер, ракетница).

Обещают переосмысление культовой франшизы, кооператив на троих с возможностью играть в одиночку, четырёх чемпионов на выбор (Ink, Void, Sol, Roch), гротескные ужасы и систему усиления способностей с помощью карт таро.

Релиз Painkiller всё ещё ожидается осенью 2025 года в версиях для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Согласно описанию на странице в сервисе Valve, игра получит текстовый перевод на русский язык.