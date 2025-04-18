Сегодня 20 апреля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Взрывной геймплейный трейлер Painkiller ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Взрывной геймплейный трейлер Painkiller порадовал фанатов демонстрацией нового и классического адского оружия

Принадлежащее Saber Interactive издательство 3D Realms и разработчики из польской Anshar Studios (Gamedec) представили новый геймплейный трейлер своего динамичного кооперативного шутера Painkiller.

Источник изображений: 3D Realms

Источник изображений: 3D Realms

Напомним, игрокам Painkiller достанется роль заточённого в чистилище за преступления против Небес грешника, которому Глас Творца даёт шанс искупить вину — остановить падшего ангела Азазеля, готового спустить на Землю армии демонов.

Беспощадные орды демонов, включая трёх чудовищных созданий Азазеля (нефилимов), пользователям предстоит уничтожать с помощью семи разрушительных видов оружия, которым и посвящён новый геймплейный трейлер.

У каждой пушки есть основные и альтернативные режимы огня, стихийные эффекты, (огонь, лёд, электричество, кинетика), а также опции для апгрейда разными способностями с бонусными эффектами.

Арсенал новой Painkiller представляет собой смесь классических (painkiller, коломёт, электродрайвер, дробовик) и новых образцов (пистолет-пулемёт, крупнокалиберный револьвер, ракетница).

Обещают переосмысление культовой франшизы, кооператив на троих с возможностью играть в одиночку, четырёх чемпионов на выбор (Ink, Void, Sol, Roch), гротескные ужасы и систему усиления способностей с помощью карт таро.

Релиз Painkiller всё ещё ожидается осенью 2025 года в версиях для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Согласно описанию на странице в сервисе Valve, игра получит текстовый перевод на русский язык.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Жду эту игру с самого рождения»: новый трейлер фэнтезийного шутера Covenant с элементами Dark Souls и Dishonored впечатлил геймеров
Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 пообещали, что «никто не забрасывает игру» ради Space Marine 3
Кооператив на пятерых, свобода выбора и непредсказуемая погода: анонсирован шутер про выживание на острове Lost Rift от авторов Bulletstorm и Outriders
Painkiller возвращается в виде динамичного экшена с кооперативом на троих — трейлер и подробности перезапуска
«С каждым трейлером хочется поиграть всё больше и больше»: тизер новой фракции из Heroes of Might & Magic: Olden Era заинтриговал фанатов
«Я так долго об этом мечтал»: моддер добавил в Dark Souls Remastered бесшовный кооператив на шестерых
Теги: painkiller, anshar studios, 3d realms, шутер
painkiller, anshar studios, 3d realms, шутер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Linux — это дорого и сложно: AWS и Google Cloud заявили, что вырваться из экосистемы Microsoft невероятно трудно
Microsoft лишит старые версии Windows 11 ключевой функции безопасности
Поумневшие ИИ-модели OpenAI o3 и o4-mini проявили повышенную склонность к галлюцинациям
8 Гбайт для GeForce RTX 5060 Ti не хватает: урезанная карта провалилась в тестах, но не везде
Nvidia, AMD и другие американские чипмейкеры опасаются, что проиграют Huawei из-за антикитайских санкций США
Новая статья: Blue Prince — особняк желаний. Рецензия 10 ч.
Новая статья: Gamesblender № 722: народные GeForce 50, подорожание консолей и ролевая свобода в The Outer Worlds 2 11 ч.
За срыв импортозамещения КИИ будут наказывать рублём, в том числе коммерческие компании 11 ч.
Свежий драйвер Nvidia ускорил видеокарты в синтетических тестах, но проблемы со стабильностью остались 17 ч.
«Копидел» поможет в клонировании и массовом развёртывании ОС «Альт» 19 ч.
EA показала суровую тактическую стратегию Star Wars Zero Company от ветеранов XCOM — первый трейлер и подробности 22 ч.
Новая статья: South of Midnight — соткана по лекалам. Рецензия 19-04 00:02
Вежливость — это дорого: OpenAI тратит миллионы долларов на «спасибо» и «пожалуйста» в ChatGPT 18-04 23:06
Спустя восемь лет «беты» Escape from Tarkov взяла курс на версию 1.0 — план обновлений игры на 2025 год 18-04 21:59
ChatGPT научился использовать воспоминания о пользователе для персонализации веб-поиска 18-04 21:37
Huawei Ascend 920 станет для китайских разработчиков альтернативой ушедшим ускорителям Nvidia H20 2 ч.
Бизнес Intel серьёзно пострадает от торговой войны с Китаем 3 ч.
Atos теряет выручку на всех ключевых рынках 11 ч.
У земных лишайников обнаружился потенциал для выживания на Марсе 16 ч.
QNAP выпустила хранилище ES1686dc R2 на 16 SAS-накопителей 19 ч.
Беспилотные автомобили выйдут на российские дороги общего пользования к 2027 году 19 ч.
Tesla без объяснения причин отложила запуск производства доступной версии Model Y 19 ч.
Китайские передовые спутники связи и дальнего зондирования Земли теперь предлагают оптом и в розницу 19 ч.
Багамы отозвали разрешение на посадку ракет SpaceX Falcon 9 у своих берегов 21 ч.
В Пекине прошёл первый в мире полумарафон с участием людей и роботов 21 ч.