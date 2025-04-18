Премьера аддона A Pirate’s Fortune, дата выхода на Switch 2 и бесплатное демо: Ubisoft разразилась новостями о Star Wars Outlaws

Вслед за досадной утечкой Ubisoft в рамках фестиваля Star Wars Celebration представила дополнение A Pirate's Fortune к приключенческому экшену Star Wars Outlaws и анонсировала дату выхода игры на Nintendo Switch 2.

Напомним, A Pirate's Fortune является вторым после Wild Card расширением для Star Wars Outlaws. Релиз ожидался весной 2025 года, однако опубликованный раньше времени трейлер раскрыл точную дату — 15 мая.

Представленный официально в рамках Star Wars Celebration анонсирующий трейлер A Pirate's Fortune подтвердил утечку. Дополнение отправит Кей и Никса на поиски сокровищ вместе с легендарным пиратом Хондо Онакой.

Что касается Switch 2, то релиз Star Wars Outlaws на предстоящей гибридной консоли Nintendo был подтверждён в ходе апрельской презентации Nintendo Direct и ожидался до конца 2025 года.

Как стало известно, к июньскому запуску приставки игра не успеет. Star Wars Outlaws поступит в продажу для Nintendo Switch 2 лишь 4 сентября. Анонс сопровождался 20-секундным геймплейным тизером.

Ubisoft также объявила о выходе демоверсии Star Wars Outlaws на всех целевых платформах игры — PC (Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Пробное издание будет доступно неограниченный период времени.

Демо Star Wars Outlaws позволит опробовать первые три часа игры, включая планету Татуин, поиски наёмника для своей команды и контракты в Мос-Эйсли. Перенос прогресса в полную версию не поддерживается.