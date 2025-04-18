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Google вживую продемонстрировала возможности Android XR

Google, занятая разработкой платформы для умных очков и гарнитур смешанной реальности Android XR, показала на конференции TED 2025, чего сумела добиться к настоящему моменту.

Источник изображений: ted.com

Источник изображений: ted.com

С докладом выступил курирующий направление дополненной и виртуальной реальности вице-президент Google Шахрам Изади (Shahram Izadi) — в ходе своего выступления очки дополненной реальности были и на нём, а для демонстрации он пригласил менеджера по продуктам компании Ништу Бхатию (Nishtha Bhatia). В прототипе на господине Изади были установлены диоптрийные линзы, но на большой экран в зале вывели изображение, которое демонстрировал дисплей в очках его помощницы. Он пояснил, что на дисплее его очков выводились заметки для доклада — устройство подключается к смартфону и поддерживает вывод всех его приложений.

Ключевой функцией умных очков под управлением Android XR является, конечно, подключённая к ним модель искусственного интеллекта Google Gemini. Ништа окинула взглядом стоящий на сцене стеллаж, отвернулась и попросила голосового помощника составить хайку — японское трёхстишие. А потом задала ИИ вопрос о том, что находилось на стеллаже. Gemini «на память» сообщил название стоящей книги и добавил, в каком месте лежит «забытая» хозяйкой ключ-карта из отеля.

Источник изображений: ted.com

Голосовой чат-бот продемонстрировал способность осуществлять в реальном времени перевод как с испанского на английский, так и с английского на более экзотический фарси. На запрос на хинди Gemini также с ходу дал ответ на хинди. Далее ИИ показали обложку виниловой пластинки, и система по просьбе пользователей запустила одну из песен с этого альбома, обнаружив его в библиотеке Google. В конце этого этапа демонстрации Gemini вызвался проводить Ништу до указанного ей пункта назначения.

Во второй части демонстрации использовались не умные очки, а гарнитура смешанной реальности Samsung Project Moohan, выход которой намечен на этот год. ИИ снова показал, на что способен: открыл карту Кейптауна в режиме «Google Карт» Immersive View, распознал горнолыжный курорт на 360-градусном видео с YouTube, описал картинку с видеозаписи в духе фильма ужасов и дал несколько советов, когда запустили игру.

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Теги: google, android xr, gemini
google, android xr, gemini
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