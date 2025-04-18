Трамповские тарифы могут стоить США лидерства в ИИ и возрождения производства чипов

Тарифная политика Дональда Трампа (Donald Trump) ставит под угрозу его планы по стимулированию внутреннего производства чипов, а также препятствует целям США по доминированию на рынке ИИ, поскольку может привести к увеличению затрат на строительство заводов по производству полупроводников и центров обработки данных (ЦОД) для ИИ в США, пишет The Financial Times со ссылкой на представителей ИТ-отрасли.

«Экономическая неопределённость, вызванная пошлинами Трампа, может стать самым большим препятствием для американского превосходства в области ИИ», — считает Сраван Кундоджала (Sravan Kundojjala) из консалтинговой компании SemiAnalysis.

Только в 2025 году крупные технологические компании, включая Microsoft, Google, Amazon и Meta✴, планируют вложить $300 млрд в вычислительную инфраструктуру, лежащую в основе ИИ. Их поддержат зарубежные компании, такие как Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, пообещавшая направить $100 млрд на увеличение мощностей по производству микросхем в США. Но эти меры сталкиваются с неопределённостью и сбоями, поскольку рост пошлин влияет на сложные глобальные цепочки поставок, обслуживающие крупные проекты в сфере ИИ-технологий.

Аналитики заявили, что, несмотря на освобождение от пошлин полупроводников и связанного с ними оборудования для производства микросхем, а также материалов и компонентов, которое, как выясняется, было временным, сохраняющийся тарифный режим, включая 145-процентные пошлины на товары из Китая, всё равно увеличит стоимость строительства и финансирования производственных мощностей и ИИ-ЦОД в США.

По подсчётам Altana, только китайские пошлины вызовут рост ежегодных расходов американских разработчиков ЦОД более чем на $11 млрд.

Стартовавшее в США расследование цепочек импорта чипов на основании раздела 232 закона «О расширении торговли» 1962 года, которое займёт до 270 дней, может привести к ещё более обременительным требованиям к отрасли.

По словам аналитиков, введение новых пошлин на импорт полупроводников окажется сложной задачей, поскольку большинство чипов поступает в США в составе компонентов устройств, таких как смартфоны, ноутбуки или графические процессоры, используемые в ИИ-ЦОД.

Графические процессоры содержат чипы, произведённые преимущественно на Тайване или в Южной Корее, но часто отправляемые для упаковки и тестирования в страны Юго-Восточной Азии, такие как Малайзия и Филиппины. Эти чипы затем отправляются обратно на Тайвань или в Мексику для сборки печатных плат, на которые добавляются новые компоненты перед установкой в серверы, экспортируемые в США для использования в ИИ-ЦОД.

«Даже если сам графический процессор освобождён от тарифов, вы всё равно столкнётесь с огромными расходами в США, если тарифы по-прежнему применяются к компонентам, — говорит Мохаммад Ахмад (Mohammad Ahmad), генеральный директор платформы анализа данных цепочки поставок Z2Data. — Количество категорий продуктов настолько велико, что даже самый маленький компонент может привести к сбою вашей цепочки поставок».

Кундоджала из SemiAnalysis сообщил, что даже при 32-процентной пошлине на поставки чипов с Тайваня производство полупроводников в США всё равно станет дороже, поскольку вырастут цены на ключевые инструменты и материалы. «Угроза того, что США сами поставят под удар способность восстановить внутреннее производство, реальна», — сказал он. «Будет дешевле построить производственные мощности за пределами США, в то время как компании с самой высокой долей производства в США могут понести наибольшие потери», — добавил аналитик.