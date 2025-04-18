Сегодня 20 апреля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Трамповские тарифы могут стоить США лиде...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Трамповские тарифы могут стоить США лидерства в ИИ и возрождения производства чипов

Тарифная политика Дональда Трампа (Donald Trump) ставит под угрозу его планы по стимулированию внутреннего производства чипов, а также препятствует целям США по доминированию на рынке ИИ, поскольку может привести к увеличению затрат на строительство заводов по производству полупроводников и центров обработки данных (ЦОД) для ИИ в США, пишет The Financial Times со ссылкой на представителей ИТ-отрасли.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

«Экономическая неопределённость, вызванная пошлинами Трампа, может стать самым большим препятствием для американского превосходства в области ИИ», — считает Сраван Кундоджала (Sravan Kundojjala) из консалтинговой компании SemiAnalysis.

Только в 2025 году крупные технологические компании, включая Microsoft, Google, Amazon и Meta, планируют вложить $300 млрд в вычислительную инфраструктуру, лежащую в основе ИИ. Их поддержат зарубежные компании, такие как Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, пообещавшая направить $100 млрд на увеличение мощностей по производству микросхем в США. Но эти меры сталкиваются с неопределённостью и сбоями, поскольку рост пошлин влияет на сложные глобальные цепочки поставок, обслуживающие крупные проекты в сфере ИИ-технологий.

Аналитики заявили, что, несмотря на освобождение от пошлин полупроводников и связанного с ними оборудования для производства микросхем, а также материалов и компонентов, которое, как выясняется, было временным, сохраняющийся тарифный режим, включая 145-процентные пошлины на товары из Китая, всё равно увеличит стоимость строительства и финансирования производственных мощностей и ИИ-ЦОД в США.

По подсчётам Altana, только китайские пошлины вызовут рост ежегодных расходов американских разработчиков ЦОД более чем на $11 млрд.

Стартовавшее в США расследование цепочек импорта чипов на основании раздела 232 закона «О расширении торговли» 1962 года, которое займёт до 270 дней, может привести к ещё более обременительным требованиям к отрасли.

По словам аналитиков, введение новых пошлин на импорт полупроводников окажется сложной задачей, поскольку большинство чипов поступает в США в составе компонентов устройств, таких как смартфоны, ноутбуки или графические процессоры, используемые в ИИ-ЦОД.

Графические процессоры содержат чипы, произведённые преимущественно на Тайване или в Южной Корее, но часто отправляемые для упаковки и тестирования в страны Юго-Восточной Азии, такие как Малайзия и Филиппины. Эти чипы затем отправляются обратно на Тайвань или в Мексику для сборки печатных плат, на которые добавляются новые компоненты перед установкой в серверы, экспортируемые в США для использования в ИИ-ЦОД.

«Даже если сам графический процессор освобождён от тарифов, вы всё равно столкнётесь с огромными расходами в США, если тарифы по-прежнему применяются к компонентам, — говорит Мохаммад Ахмад (Mohammad Ahmad), генеральный директор платформы анализа данных цепочки поставок Z2Data. — Количество категорий продуктов настолько велико, что даже самый маленький компонент может привести к сбою вашей цепочки поставок».

Кундоджала из SemiAnalysis сообщил, что даже при 32-процентной пошлине на поставки чипов с Тайваня производство полупроводников в США всё равно станет дороже, поскольку вырастут цены на ключевые инструменты и материалы. «Угроза того, что США сами поставят под удар способность восстановить внутреннее производство, реальна», — сказал он. «Будет дешевле построить производственные мощности за пределами США, в то время как компании с самой высокой долей производства в США могут понести наибольшие потери», — добавил аналитик.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Бизнес Intel серьёзно пострадает от торговой войны с Китаем
Тарифы Трампа помешают Маску вовремя начать выпуск роботакси Tesla Cybercab и грузовиков Semi в США
Поставки iPhone из Индии в США в марте подскочили до рекордных $2 млрд — так Apple готовилась к пошлинам
Австралийская Blackmagic Design считает рост цен неизбежным после повышения пошлин США
Nvidia до последнего скрывала от китайских клиентов, что ИИ-чипы H20 они больше не получат
Huawei отчиталась о рухнувшей на 28 % годовой прибыли — деньги ушли на исследования и разработки
Теги: сша, пошлины, дональд трамп, искусственный интеллект
сша, пошлины, дональд трамп, искусственный интеллект
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Linux — это дорого и сложно: AWS и Google Cloud заявили, что вырваться из экосистемы Microsoft невероятно трудно
Microsoft лишит старые версии Windows 11 ключевой функции безопасности
Поумневшие ИИ-модели OpenAI o3 и o4-mini проявили повышенную склонность к галлюцинациям
8 Гбайт для GeForce RTX 5060 Ti не хватает: урезанная карта провалилась в тестах, но не везде
Nvidia, AMD и другие американские чипмейкеры опасаются, что проиграют Huawei из-за антикитайских санкций США
Новая статья: Blue Prince — особняк желаний. Рецензия 10 ч.
Новая статья: Gamesblender № 722: народные GeForce 50, подорожание консолей и ролевая свобода в The Outer Worlds 2 11 ч.
За срыв импортозамещения КИИ будут наказывать рублём, в том числе коммерческие компании 11 ч.
Свежий драйвер Nvidia ускорил видеокарты в синтетических тестах, но проблемы со стабильностью остались 17 ч.
«Копидел» поможет в клонировании и массовом развёртывании ОС «Альт» 19 ч.
EA показала суровую тактическую стратегию Star Wars Zero Company от ветеранов XCOM — первый трейлер и подробности 22 ч.
Новая статья: South of Midnight — соткана по лекалам. Рецензия 19-04 00:02
Вежливость — это дорого: OpenAI тратит миллионы долларов на «спасибо» и «пожалуйста» в ChatGPT 18-04 23:06
Спустя восемь лет «беты» Escape from Tarkov взяла курс на версию 1.0 — план обновлений игры на 2025 год 18-04 21:59
ChatGPT научился использовать воспоминания о пользователе для персонализации веб-поиска 18-04 21:37
Huawei Ascend 920 станет для китайских разработчиков альтернативой ушедшим ускорителям Nvidia H20 2 ч.
Бизнес Intel серьёзно пострадает от торговой войны с Китаем 3 ч.
Atos теряет выручку на всех ключевых рынках 11 ч.
У земных лишайников обнаружился потенциал для выживания на Марсе 16 ч.
QNAP выпустила хранилище ES1686dc R2 на 16 SAS-накопителей 19 ч.
Беспилотные автомобили выйдут на российские дороги общего пользования к 2027 году 19 ч.
Tesla без объяснения причин отложила запуск производства доступной версии Model Y 19 ч.
Китайские передовые спутники связи и дальнего зондирования Земли теперь предлагают оптом и в розницу 19 ч.
Багамы отозвали разрешение на посадку ракет SpaceX Falcon 9 у своих берегов 21 ч.
В Пекине прошёл первый в мире полумарафон с участием людей и роботов 21 ч.