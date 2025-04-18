Intel расследует падение производительности видеокарт Arc при работе со старыми CPU

Компания Intel обратила внимание на жалобы пользователей касательно чрезмерного использования ресурсов некоторых центральных процессоров, работающих в паре с видеокартами Intel Arc. Впервые об этих проблемах сообщили обозреватели. Например, YouTube-канал Hardware Unboxed отметил, что видеокарты Intel Arc демонстрируют значительное снижение производительности при их сочетании с процессорами предыдущих поколений.

Тесты показали, что видеокарты Intel B580 демонстрируют выраженную потерю производительности при их использовании с такими процессорами, как Ryzen 5 2600, Ryzen 5 5600, а также Intel Core i5-9600K. В этих конфигурациях производительность GPU снижается по сравнению с системами, оснащёнными более мощными и современными процессорами, такими как Ryzen 7 9800X3D. Intel признала наличие проблемы и сообщила, что занимается её расследованием.

«Спасибо за ваше терпение. Мы в курсе сообщений о чувствительности производительности [видеокарт] в некоторых играх при работе в паре с процессорами старых поколений. Мы расширили охват платформ, включив больше конфигураций в наш процесс проверки, а также продолжаем изучать вопрос дополнительной оптимизации», — сообщил представитель Intel на официальном форуме компании.

Стоит отметить, что указанные проблемы с производительностью не связаны с работой функции Resizable BAR (она позволяет видеокарте получать доступ к большему объёму памяти, чем тот, который физически доступен по умолчанию). Как известно, видеокарты Intel очень чувствительны к функции Resizable BAR и требуют её поддержки системой для оптимальной работы, что делает их более зависимыми от платформы по сравнению с видеокартами NVIDIA и AMD.