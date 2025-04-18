Сегодня 20 апреля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Intel расследует падение производительно...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Intel расследует падение производительности видеокарт Arc при работе со старыми CPU

Компания Intel обратила внимание на жалобы пользователей касательно чрезмерного использования ресурсов некоторых центральных процессоров, работающих в паре с видеокартами Intel Arc. Впервые об этих проблемах сообщили обозреватели. Например, YouTube-канал Hardware Unboxed отметил, что видеокарты Intel Arc демонстрируют значительное снижение производительности при их сочетании с процессорами предыдущих поколений.

Источник изображений: Intel

Источник изображений: Intel

Тесты показали, что видеокарты Intel B580 демонстрируют выраженную потерю производительности при их использовании с такими процессорами, как Ryzen 5 2600, Ryzen 5 5600, а также Intel Core i5-9600K. В этих конфигурациях производительность GPU снижается по сравнению с системами, оснащёнными более мощными и современными процессорами, такими как Ryzen 7 9800X3D. Intel признала наличие проблемы и сообщила, что занимается её расследованием.

«Спасибо за ваше терпение. Мы в курсе сообщений о чувствительности производительности [видеокарт] в некоторых играх при работе в паре с процессорами старых поколений. Мы расширили охват платформ, включив больше конфигураций в наш процесс проверки, а также продолжаем изучать вопрос дополнительной оптимизации», — сообщил представитель Intel на официальном форуме компании.

Стоит отметить, что указанные проблемы с производительностью не связаны с работой функции Resizable BAR (она позволяет видеокарте получать доступ к большему объёму памяти, чем тот, который физически доступен по умолчанию). Как известно, видеокарты Intel очень чувствительны к функции Resizable BAR и требуют её поддержки системой для оптимальной работы, что делает их более зависимыми от платформы по сравнению с видеокартами NVIDIA и AMD.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Intel назначила нового технического директора, который также будет отвечать за ИИ
Intel также будет вынуждена ограничить поставки ускорителей вычислений в Китай
Intel намерена продвигать идею модульных ноутбуков с взаимозаменяемыми компонентами
Nvidia до последнего скрывала от китайских клиентов, что ИИ-чипы H20 они больше не получат
Завышенная стоимость Radeon RX 9070 в рознице объясняется не только жадностью продавцов, но и скидками AMD
Nvidia, Oracle и союзники США настаивают на ослаблении ограничений на поставки ИИ-чипов Nvidia и не только
Теги: intel arc, видеокарты, производительность, оптимизация
intel arc, видеокарты, производительность, оптимизация
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Linux — это дорого и сложно: AWS и Google Cloud заявили, что вырваться из экосистемы Microsoft невероятно трудно
Microsoft лишит старые версии Windows 11 ключевой функции безопасности
Поумневшие ИИ-модели OpenAI o3 и o4-mini проявили повышенную склонность к галлюцинациям
8 Гбайт для GeForce RTX 5060 Ti не хватает: урезанная карта провалилась в тестах, но не везде
Nvidia, AMD и другие американские чипмейкеры опасаются, что проиграют Huawei из-за антикитайских санкций США
Новая статья: Blue Prince — особняк желаний. Рецензия 10 ч.
Новая статья: Gamesblender № 722: народные GeForce 50, подорожание консолей и ролевая свобода в The Outer Worlds 2 11 ч.
За срыв импортозамещения КИИ будут наказывать рублём, в том числе коммерческие компании 11 ч.
Свежий драйвер Nvidia ускорил видеокарты в синтетических тестах, но проблемы со стабильностью остались 17 ч.
«Копидел» поможет в клонировании и массовом развёртывании ОС «Альт» 19 ч.
EA показала суровую тактическую стратегию Star Wars Zero Company от ветеранов XCOM — первый трейлер и подробности 22 ч.
Новая статья: South of Midnight — соткана по лекалам. Рецензия 19-04 00:02
Вежливость — это дорого: OpenAI тратит миллионы долларов на «спасибо» и «пожалуйста» в ChatGPT 18-04 23:06
Спустя восемь лет «беты» Escape from Tarkov взяла курс на версию 1.0 — план обновлений игры на 2025 год 18-04 21:59
ChatGPT научился использовать воспоминания о пользователе для персонализации веб-поиска 18-04 21:37
Huawei Ascend 920 станет для китайских разработчиков альтернативой ушедшим ускорителям Nvidia H20 2 ч.
Бизнес Intel серьёзно пострадает от торговой войны с Китаем 3 ч.
Atos теряет выручку на всех ключевых рынках 11 ч.
У земных лишайников обнаружился потенциал для выживания на Марсе 16 ч.
QNAP выпустила хранилище ES1686dc R2 на 16 SAS-накопителей 19 ч.
Беспилотные автомобили выйдут на российские дороги общего пользования к 2027 году 19 ч.
Tesla без объяснения причин отложила запуск производства доступной версии Model Y 19 ч.
Китайские передовые спутники связи и дальнего зондирования Земли теперь предлагают оптом и в розницу 19 ч.
Багамы отозвали разрешение на посадку ракет SpaceX Falcon 9 у своих берегов 21 ч.
В Пекине прошёл первый в мире полумарафон с участием людей и роботов 21 ч.