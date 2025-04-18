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Создатели следующей Battlefield рассказали о новом «языке разрушения» и показали его в деле

Издательство Electronic Arts и разработчики из студии DICE в новом блоге поделились деталями системы разрушения окружения, представленной в следующей игре серии военных шутеров Battlefield.

Battlefield 4 (источник изображений: Electronic Arts)

Battlefield 4 (источник изображений: Electronic Arts)

По словам создателей новой Battlefield, механика разрушения должна стать неотъемлемой частью игры и создать «интуитивно понятную и увлекательную» среду, в которой пользователи смогут менять мир вокруг себя.

Система разрушения окружения призвана придать игровому процессу следующей Battlefield дополнительную глубину и позволить пользователям получать тактическое преимущество на поле боя.

Разработчики хотят добиться, чтобы визуальные и звуковые эффекты давали чётко понять, что можно уничтожить или трансформировать в геймплее

Разработчики хотят добиться, чтобы визуальные и звуковые эффекты давали чётко понять, что можно уничтожить или трансформировать в геймплее

Новый «язык разрушения» предполагает, что здания обваливаются постепенно, начиная с внешних частей, а разные виды поверхностей в процессе уничтожения получают визуальные повреждения.

В прикреплённом ниже 15-секундном отрывке из «преальфы» показали, как благодаря системе разрушения можно уничтожить стену здания и использовать образовавшийся проход, чтобы быстро добраться до противоположной стороны строения.

Открывшимися в результате разрушения тактическими возможностями может воспользоваться и враг

Некоторые участники закрытого тестирования новой Battlefield отметили, что разрушаемые объекты и уровень прочности разных поверхностей требуют балансировки. Команда продолжит совершенствовать эти элементы в ходе будущих сессий.

Грядущая Battlefield позиционируется как «крупнейшая в истории». Сейчас в рамках программы Battlefield Labs проходит закрытое тестирование игры, а её релиз ожидается не позднее 31 марта 2026 года.

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Теги: battlefield, dice, electronic arts, шутер
battlefield, dice, electronic arts, шутер
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