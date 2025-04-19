Daimler рассчитывает вывести беспилотные грузовики на дороги США в 2027 году

Для сегмента коммерческого транспорта технологии автоматизации таят не меньший коммерческий потенциал, чем для сферы перевозок пассажиров на такси. Развитие экономики прямо связано с логистическими операциями, поэтому во многих странах работы по автоматизации грузоперевозок ведутся полным ходом. Daimler собирается выпустить беспилотные грузовики на дороги США в 2027 году.

Как поясняет ComputerBase, партнёром немецкого автопроизводителя по автоматизации управления является дочерняя компания Torc Robotics, а задача по освоению североамериканского рынка беспилотных грузоперевозок возложена на модель Freightliner Cascadia пятого поколения, оснащённую специальным оборудованием. Этот магистральный тягач восьмого класса по американской классификации способен перевозить более 30 тонн груза, он является наиболее популярной машиной данного типа на североамериканском рынке.

С целью перехода на автопилот грузовик оснащается дублируемыми системами рулевого управления, торможения, управления тягой и обмена информацией. Перечень доработок превышает 1500 пунктов. Производитель утверждает, что к 2027 году выведет на дороги США грузовики, соответствующие четвёртому уровню автономности по классификации SAE, позволяющему обходиться без водителя. Фактически, испытания подобных машин с участием страхующих водителей уже проводятся на реальных маршрутах в Нью-Мексико, Техасе и Аризоне. Протяжённость некоторых из них достигает 700 км, испытания с 2024 года проводились и на закрытых полигонах, имитирующих шоссе с многополосным движением.

Напомним, что в московском регионе испытания отечественных грузовиков КамАЗ, оснащённых системой автопилота, тоже идут полным ходом, и к 2030 году для их эксплуатации будет одобрено в общей сложности 20 000 км российских трасс. Со следующего года беспилотные грузовики начнут курсировать по М-12 «Восток».