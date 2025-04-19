EA показала суровую тактическую стратегию Star Wars Zero Company от ветеранов XCOM — первый трейлер и подробности

Как и было обещано, 19 апреля в рамках японского фестиваля Star Wars Celebration разработчики из Bit Reactor и Respawn Entertainment представили тактическую стратегию Star Wars Zero Company в духе XCOM.

События Star Wars Zero Company развернутся на закате Войн клонов. Игроки возьмут на себя командование отрядом наёмников Zero Company во главе с бывшим республиканским офицером Хоуксом (Hawks).

В трейлере к Хоуксу присоединяются солдат-клон Трик (Trick), умбаранский снайпер Луко Бронк (Luco Bronc), мандалорский стрелок Клай Куллерво (Cly Kullervo) и джедайский падаван Тел (Tel) из расы тогнатов.

Игроки смогут настраивать внешний вид, экипировку и умения оперативников (в том числе Хоукса). Сообщается, что в проекте, как и в XCOM, будет перманентная смерть — от неё не застрахованы даже персонажи с предысторией.

Хоуксу и участникам Zero Company предстоит преодолеть разногласия, чтобы выполнить стоящую перед ними «почти невозможную» задачу — нейтрализовать растущую угрозу, способную поглотить всю галактику.

Скриншоты

Обещают одну из самых крупных и интерактивных карт в истории игр по «Звёздным войнам», мощные синергии бойцов при прокачке, значимые решения, суровую и реалистичную оригинальную историю о невиданном доселе конфликте.

Релиз Star Wars Zero Company ожидается в 2026 году на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Разработку возглавляет бывший художественный руководитель Firaxis Games и серии XCOM Грег Фёрч (Greg Foertsch).