В Пекине прошёл первый в мире полумарафон с участием людей и роботов

В субботу в пекинской зоне технико-экономического развития «Ичжуан» прошёл первый в мире полумарафон, в котором наряду с людьми приняли участие роботы. В забеге на дистанцию в 21 км к тысячам бегунов присоединился 21 человекоподобный робот. В Китае и до этого проводились забеги для роботов, но это был первый совместный полумарафон для людей и роботов, отметило агентство Reuters.

Как пишет «РИА Новости», основным условием для участия в забеге для роботов была человекоподобная конструкция и способность перемещаться на двух ногах без использования колесных приспособлений. В отличие от людей, стартовавших вместе, роботы начинали забег по очереди с разницей в одну минуту, и для них была выделена отдельная полоса. В забеге роботов сопровождали «тренеры»-разработчики, поскольку условиями состязаний допускалось как полностью автономное управление, так и ручное дистанционное.

Согласно правилам, роботам было разрешено заменять батареи. Также при необходимости можно было менять самих роботов — в эстафетном формате, но за каждую замену должен начисляться штраф в 10 минут. При этом роботы должны были строго следовать указанному маршруту и всем техническим правилам, а также не должны были повредить трассу или нанести вред своим роботам-соперникам и людям. Общая продолжительность работы роботов-бегунов составила примерно 3 часа 30 минут.

Роботы от китайских производителей, таких как DroidVP и Noetix Robotics, были разных форм и размеров: некоторые ниже 120 см, другие высотой в 1,8 м. Один из роботов начал забег с падения плашмя на стартовой линии, но, пролежав несколько минут, всё же начал движение. Другой через несколько метров врезался в перила, из-за чего сопровождавший его разработчик тоже упал.

Первым среди роботов завершил забег Tiangong Ultra с результатом 2 часа 40 минут 42 секунды, с отрывом от ближайшего соперника почти на час. Среди людей-бегунов лучшее время у мужчин составило 1 час 2 минуты 36 секунд, у женщин — 1 час 11 минут 7 секунд.

Робот Tiangong Ultra весом около 55 кг и высотой 1,8 м в ходе забега передвигался со скоростью 7–8 км/ч, хотя может развивать скорость до 12 км/ч. Он получил денежный приз в размере 5 тысяч юаней (около $700), призы серебряному и бронзовому медалистам составили 4000 ($560) и 3000 юаней ($420) соответственно. Приз роботу-победителю вручил другой робот-гуманоид.