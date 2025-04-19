Tesla без объяснения причин отложила запуск производства доступной версии Model Y

Агентству Reuters стало известно, что Tesla отложила запуск производства более доступных электромобилей, включая урезанную версию Model Y с кодовым именем E41, ранее намеченный на первую половину 2025 года. По данным источников, сроки выпуска были перенесены как минимум на три месяца. Причины такого решения пока неизвестны.

В прошлом месяце сообщалось о планах Tesla начать выпуск Model Y E41 в Китае в 2026 году. По словам источников Reuters, электромобиль будет иметь более компактные размеры по сравнению с базовой версией, а себестоимость его производства окажется на 20 % ниже, чем у обновлённого кроссовера Model Y. Сроки выхода бюджетной версии Model Y E41 в Европе пока неизвестны.

Выпуск дешёвых «народных» электромобилей должен стать основным направлением для Tesla после самых слабых квартальных продаж с 2022 года. В первом квартале 2025 года её поставки упали до трёхлетнего минимума, а доля рынка сократилась с более чем 75 % в 2022 году до менее 50 % в 2024 году.

Во вторник на следующей неделе компании предстоит выступить с отчётом о доходах перед инвесторами, которые будут внимательно изучать планы по выпуску новых моделей. В свете слабых продаж акционеры могут потребовать от генерального директора Илона Маска (Elon Musk) ответов на критику в связи с тем, что его политическая деятельность продолжает вредить его бизнесу, пишет Bloomberg.

В настоящее время автопроизводители предпринимают меры с целью смягчения последствий введения Дональдом Трампом 25-процентных пошлин на автомобили и автозапчасти, импортируемые из-за пределов США. Это неминуемо отразится на ценах и может привести к сбоям в цепочке поставок.

По словам источников Reuters, Tesla увеличила североамериканские поставки деталей для многих моделей за последние два года, что позволит снизить зависимость компании от пошлин при выпуске E41. В связи с ростом пошлин компания недавно отложила планы по поставке деталей из Китая в США для моделей Cybercab и Semi.