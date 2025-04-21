Бета-версия футбольного экшена Rematch от создателей Sifu стала хитом — тестирование привлекло более миллиона игроков

Стартовавшее на прошлой неделе бета-тестирование многопользовательского футбольного экшена Rematch от французской студии Sloclap (Sifu) подошло к концу. Разработчики подвели итоги испытаний.

Напомним, «бета» Rematch началась 18 апреля и позиционировалась как открытая, хотя для участия нужно было подать заявку на официальном сайте (или запросить доступ в Steam) и ждать приглашения.

Как сообщили в Sloclap, «первое бета-тестирование» Rematch завершилось по итогам трёх дней, 21 апреля. За это время на участие в испытаниях записалось свыше 1,3 млн заинтересованных пользователей.

Пиковый онлайн бета-версии Rematch в Steam превысил 133,8 тыс. одновременных игроков. Лучший результат в рамках испытаний был установлен в ночь с 20 на 21 апреля, то есть всего за несколько часов до закрытия серверов.

«Более 1,3 миллиона игроков записалось — невероятное количество. Спасибо всем вам за игру, активность и присланные отзывы. Скоро будет больше», — намекнули разработчики Rematch.

На посвящённой «бете» странице официального сайта Rematch упоминается, что в преддверии премьеры создатели намерены устроить несколько фаз тестирования. Судя всему, следующая уже не за горами.

Rematch выйдет 19 июня 2025 года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass. За предзаказ профессионального и элитного изданий (1900 и 2400 рублей в российском Steam) обещают доступ к игре за 72 часа до релиза.