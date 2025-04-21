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Смартфоны получат этикетки с данными об автономности и не только — ЕС вводит экомаркировку

С 20 июня 2025 года все новые модели смартфонов и планшетов, продаваемые в ЕС, должны поставляться с новой этикеткой внутри товарной упаковки. Она будет содержать информацию о времени автономной работы от батареи и её эффективности. Аналогичные данные уже некоторое время указываются на этикетках различных бытовых приборов, продающихся на территории ЕС.

Источник изображения: counterpointresearch.com

Источник изображения: counterpointresearch.com

Новые правила распространяются на беспроводные телефоны (используемые в качестве стационарных), смартфоны для сотовых или спутниковых сетей, телефоны без поддержки интернета и сторонних приложений, а также планшеты с экранами от 7 до 17,4 дюйма, которые будут продаваться в странах ЕС с 20 июня 2025 года. Устройства с гибкими основными дисплеями, которые можно развернуть частично или полностью, освобождаются от этого требования. Правило также не распространяется на телефоны и планшеты, которые уже поступили в продажу в странах ЕС до 20 июня. Устройства, подпадающие под новые правила, должны соответствовать пяти основным критериям экодизайна:

  • Долговечность — устройства должны быть устойчивы к случайным падениям, а также защищены от пыли и воды.
  • Долговечность аккумулятора — батареи устройств должны быть рассчитаны на не менее 800 полных циклов зарядки и разрядки, сохраняя при этом не менее 80 % своей первоначальной ёмкости.
  • Ремонтопригодность — производители должны предоставлять критически важные запасные части в течение 5–10 рабочих дней и обеспечивать их поставки в течение 7 лет после окончания продаж того или иного продукта в странах ЕС.
  • Поддержка программного обеспечения — устройства должны получать обновления операционной системы в течение не менее 5 лет с даты окончания продаж.
  • Доступность ремонта — профессиональные ремонтники должны иметь недискриминационный доступ к любому необходимому программному обеспечению или прошивке.

Наклейка Европейского реестра продукции для энергетической маркировки (EPREL), также известная как ENERGY, будет содержать семь основных сведений: шкалу энергоэффективности и уровень энергоэффективности конкретного устройства, время работы от аккумулятора, класс защиты от падения, количество циклов зарядки, класс ремонтопригодности, класс защиты. Все поставщики (производители, импортеры или уполномоченные представители), работающие на рынке ЕС/ЕЭЗ, должны регистрировать свои продукты через специальную платформу EPREL, управлением которой занимается Европейская комиссия. Производители будут нести ответственность за предоставление точных данных. Комиссия будет проверять информацию, касающуюся защиты от взлома устройства, его ремонтопригодности и энергоэффективности аккумулятора.

Источник изображения: European Commission

Источник изображения: European Commission

Маркировка Ecodesign является частью более широкой кампании ЕС, направленной на повышение энергоэффективности электронных устройств к 2030 году. Ожидается, что инициатива сократит выбросы CO₂ на 46 миллионов тонн и сэкономит каждому домохозяйству в среднем 150 евро в дополнение к уже достигнутой экономии за счёт существующих мер по экодизайну.

Хотя эти правила официально применяются только в ЕС, их влияние может выйти далеко за пределы 27 государств-членов. Некоторые производители смартфонов уже расширяют поддержку обновлений программного обеспечения по всему миру, в то время как устройства становятся более долговечными и простыми в ремонте, что приносит пользу потребителям во всём мире.

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Теги: экология, ес, еврокомиссия, смартфоны, планшеты
экология, ес, еврокомиссия, смартфоны, планшеты
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