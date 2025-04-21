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Начался суд по принудительному разделению Google — это определит будущее интернета

Министерство юстиции США в ходе судебного разбирательства в рамках антимонопольного дела против Google заявило, что лучшим способом решить вопрос монополии в сфере интернет-поиска станет разделение компании стоимостью $1,81 трлн. С этого начались трёхнедельные слушания, которые в конечном итоге могут кардинально изменить облик технологического гиганта и существенно повлиять на расстановку сил в Кремниевой долине.

Источник изображения: Tingey Injury / unsplash.com

Источник изображения: Tingey Injury / unsplash.com

Судья Окружного суда США по округу Колумбия Амит П. Мехта (Amit P. Mehta) в августе прошлого года постановил, что Google нарушила антимонопольное законодательство, чтобы сохранить своё доминирующее положение в сфере онлайн-поиска. Теперь же он будет заслушивать аргументы представителей Минюста и Google касательно того, как, по их мнению, следует поступить, чтобы исправить ситуацию. Ожидается, что к концу лета он выдаст постановление о принятии определённых мер, называемых «средствами правовой защиты».

Во вступительном слове представитель Минюста заявил, что Мехта должен обязать Google продать свой браузер Chrome, который является одним из инструментов, помогающих привести пользователей к поисковику компании. Правительственные юристы также заявили, что компания должна предпринять определённые шаги, чтобы дать конкурентам преимущества, если суд действительно хочет восстановить конкуренцию на рынке онлайн-поиска.

«Ваша честь, мы здесь не для того, чтобы одержать пиррову победу. Это время для суда, чтобы сказать Google и всем другим монополистам, которые слушают, а они слушают, что нарушение антимонопольного законодательства чревато последствиями», — заявил во время выступления юрист Минюста Дэвид Дальквист (David Dahlquist).

Исход этого дела может кардинально изменить положение дел в Кремниевой долине. Google продолжает сталкиваться с новыми проблемами, включая возможный развал бизнеса онлайн-рекламы. Это связано с тем, что на прошлой неделе другой федеральный судья постановил, что компания является монополистом в рекламном бизнесе. Кроме того, в 2023 году Google проиграла дело против разработчика игры Fortnite, Epic Games Store, который обвинял технологического гиганта в нарушении антимонопольного законодательства, диктуя невыгодные условия для разработчиков в своём магазине приложений «Play Маркет».

Юридические проблемы могут навредить стремлению Google конкурировать с OpenAI, Microsoft и Meta Platforms в сфере искусственного интеллекта. Компания всё активнее интегрирует ИИ-технологии в свой поисковик, но Минюст в ходе текущего разбирательства уже попросил судью убедиться в том, что Google не сможет использовать своё монопольное положение в сфере интернет-поиска для достижения доминирования в сфере ИИ.

Действия Минюста США свидетельствуют о том, что администрация президента Дональда Трампа (Donald Trump) намерена продолжить контролировать технологическую отрасль. Apple, Meta и Amazon также сталкиваются с антимонопольными исками со стороны правительства, причём Meta находится на второй неделе судебного разбирательства, в рамках которого будет установлено, не являлась ли покупка Instagram и WhatsApp подавлением конкуренции.

Дело о монополии Google в сегменте онлайн-поиска было возбуждено в 2020 году, во время первого президентского срока Трампа. В 2023 году судья Мехта возглавлял восьминедельный процесс, в ходе которого правительство пыталось доказать, что Google совершала подрывающие конкуренцию действия. В конечном счёте судья встал на сторону правительства, что положило начало новому процессу, который определит, как будут решаться связанные с конкуренцией в сегменте онлайн-поиска проблемы.

Google предлагает ограничиться незначительными изменениями, в том числе пересмотром сделок, в рамках которых компания платит производителям смартфонов и других гаджетов за то, чтобы поисковая система Google на их устройствах использовалась по умолчанию. Минюст требует ввести более жёсткие меры, включая запрет на заключение сделок с производителями устройств и разработчиками браузеров, делающих Google поисковиком по умолчанию. Правительство также просит судью оставить за собой возможность обязать Google в будущем продать мобильную операционную систему Android, если ситуация с конкуренцией не стабилизируется.

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Теги: google, антимонопольное законодательство, судебное разбирательство
google, антимонопольное законодательство, судебное разбирательство
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