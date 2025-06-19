Capcom анонсировала игровую презентацию Capcom Spotlight — покажут Resident Evil Requiem, Pragmata и не только

Основные июньские игровые презентации уже отгремели, но японский издатель и разработчик Capcom ещё не сказал последнее слово. Компания сообщила о планах на проведение нового шоу из цикла Capcom Spotlight.

Как стало известно, трансляция Capcom Spotlight пройдёт с 26 на 27 июня (начало в 1:00 по московскому времени) и будет сопровождаться субтитрами на 13 языках. Следить за ходом мероприятия можно будет на YouTube.

Предстоящий выпуск Capcom Spotlight продлится около 40 минут и предложит свежие новости об уже вышедших и ещё готовящихся к релизу играх Capcom, а также интервью с их разработчиками. Анонс сопровождался 22-секундным тизером.

В частности, на Capcom Spotlight собираются рассказать о знаменующем «начало новой эры» для жанра хорроре на выживание Resident Evil Requiem и загадочном научно-фантастическом экшене Pragmata.

Также в программе Capcom Spotlight значится новая информация о дальнейшем развитии фэнтезийного охотничьего боевика Monster Hunter Wilds и файтинга Street Fighter 6, продажи которого недавно превысили 5 млн копий.

Street Fighter 6 дебютировала 2 июня 2023 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox Series X и S, а 5 июня 2025-го добралась до Nintendo Switch 2. Monster Hunter Wilds вышла 28 февраля 2025-го на PC, (Steam), PS5, Xbox Series X и S.

Как стало известно в рамках фестиваля Summer Game Fest 2025, Resident Evil Requiem поступит в продажу 27 февраля для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а релиз Pragmata ожидается в 2026 году тоже на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S.