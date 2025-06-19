Поставщиком гибких дисплеев для складного iPhone будет компания Samsung

Китайские компании, не говоря уже о южнокорейском гиганте Samsung Electronics, давно предлагают складные смартфоны с гибкими дисплеями. Компания Apple в этой сфере уже не сможет считаться пионером, но некоторые отраслевые аналитики продолжают считать, что первый складной iPhone появится до конца следующего года.

Известный в определённых кругах эксперт Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) в этом отношении не отстаёт от известного инсайдера Марк Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, и тоже указывает на вероятность появления на рынке первого складного iPhone в следующем году. Устройство будет относиться к премиальному ценовому сегменту, хотя конкретная его стоимость не упоминается источником. При этом поставлять гибкие дисплеи для складного iPhone будет компания Samsung. Якобы даже для этих целей на следующий год запланирован выпуск 8 млн таких гибких дисплеев.

Разработка прочих компонентов для потенциальной новинки Apple ещё не завершена. В частности, это касается механизма складывания, который будет определять как удобство использования смартфона, так и его долговечность. Не секрет, что подобные изделия других марок после определённого периода активного пользования демонстрируют следы износа в виде залома в месте сгибания дисплея. В то же время, Мин-Чи Куо подчёркивает, что планы по выпуску складного iPhone пока не утверждены окончательно и могут быть пересмотрены.

Рынок принимает подобные устройства по-разному. Если в России в текущем году они начали набирать популярность, то в глобальных масштабах локальный пик популярности складных смартфонов пришёлся на 2024 год, как сообщает Counterpoint Research, когда объёмы продаж выросли на 3 %, а вот в текущем году они должны сократиться. По данным TrendForce, на складные модели в прошлом году пришлось не более 1,5 % всех проданных смартфонов.