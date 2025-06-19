GSC Game World подтвердила, когда выйдет крупное обновление 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и какие улучшения в него войдут

Разработчики из студии GSC Game World готовят к скорому выпуску следующее крупное обновление и бета-версию редактора модов для своего постапокалиптического шутера с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Как подметили пользователи форума Reddit, о сроках выхода предстоящего патча 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl недавно обмолвился менеджер сообщества игры в Discord под псевдонимом Mol1t.

По словам Mol1t, GSC планирует выпуск обновления 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2 на следующей неделе, то есть с 23 по 29 июня. Патч будет включать бета-версию инструмента Zone Kit для создания модов.

Обещают интеграцию с «Мастерской Steam» и площадкой mod.io, возможность устанавливать моды прямо в игре (в том числе на консолях) и доработку редактора вместе с сообществом.

Помимо первой версии редактора модов, обновление 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl будет включать ряд подтверждённых Mol1t в ответах пользователям Discord улучшений и исправлений.

Добавят опцию продолжить перезарядку после прерывания анимации, улучшат производительность рядом с тайниками, скорректируют баланс боеприпасов (пулемёты, снайперские винтовки), внесут очередные изменения в систему A-Life и так далее.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла 20 ноября 2024 года на PC (Steam, GOG, Microsoft Store, EGS), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. За два дня продажи игры превысили миллион копий, а к марту общая аудитория проекта достигла 6 млн человек.