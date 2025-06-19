Сегодня 21 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шутер GSC Game World подтвердила, когда выйдет...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

GSC Game World подтвердила, когда выйдет крупное обновление 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и какие улучшения в него войдут

Разработчики из студии GSC Game World готовят к скорому выпуску следующее крупное обновление и бета-версию редактора модов для своего постапокалиптического шутера с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Источник изображений: GSC Game World

Источник изображений: GSC Game World

Как подметили пользователи форума Reddit, о сроках выхода предстоящего патча 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl недавно обмолвился менеджер сообщества игры в Discord под псевдонимом Mol1t.

По словам Mol1t, GSC планирует выпуск обновления 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2 на следующей неделе, то есть с 23 по 29 июня. Патч будет включать бета-версию инструмента Zone Kit для создания модов.

Обещают интеграцию с «Мастерской Steam» и площадкой mod.io, возможность устанавливать моды прямо в игре (в том числе на консолях) и доработку редактора вместе с сообществом.

Помимо первой версии редактора модов, обновление 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl будет включать ряд подтверждённых Mol1t в ответах пользователям Discord улучшений и исправлений.

Добавят опцию продолжить перезарядку после прерывания анимации, улучшат производительность рядом с тайниками, скорректируют баланс боеприпасов (пулемёты, снайперские винтовки), внесут очередные изменения в систему A-Life и так далее.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла 20 ноября 2024 года на PC (Steam, GOG, Microsoft Store, EGS), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. За два дня продажи игры превысили миллион копий, а к марту общая аудитория проекта достигла 6 млн человек.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
GSC «очень скоро» выпустит редактор модов для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и поможет моддерам ремастеров трилогии S.T.A.L.K.E.R.
«Вы помогаете сделать Зону лучше»: GSC начала бороться с «мыльной» графикой в ремастерах трилогии S.T.A.L.K.E.R.
Вышел новый большой патч для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — подробности обновления 1.4
Capcom анонсировала игровую презентацию Capcom Spotlight — покажут Resident Evil Requiem, Pragmata и не только
«Вы не сдаётесь, и однажды они умирают»: режиссёр фильма по Elden Ring раскрыл секрет успеха в играх FromSoftware
«Мир танков» и «Мир кораблей» стали государственными — «Леста Игры» перешла во владение Росимущества
Теги: s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chornobyl, gsc game world, шутер
s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chornobyl, gsc game world, шутер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ушли, хлопнув дверью: «Ростелеком» против возвращения западных компаний по разработке ПО
Роскомнадзор разъяснил, что к осени из Instagram должна быть убрана вся реклама, даже старая
В Китае прошли первые огневые испытания стального аналога SpaceX Falcon 9
Вторичный рынок завалило заблокированными за пиратство Nintendo Switch 2
Розничная цена Core Ultra 7 265KF упала до $230 — процессор уценили на 40 %
Новая статья: The Alters — сам себе экипаж. Рецензия 5 ч.
Apple похоронила «убийцу USB» — в macOS 26 Tahoe исчезла поддержка интерфейса FireWire 7 ч.
Душевный шутер Chains of Lukomorye отправит солдата Первой мировой войны в царство славянских сказок спасать потерянную любовь 8 ч.
Встроенный в Windows родительский контроль уже две недели блокирует запуск Google Chrome 8 ч.
OpenAI опасается, что вскоре её модели научатся разрабатывать биологическое оружие 9 ч.
«Базальт СПО», «P7» и VK Tech обеспечат «Россети» отечественным софтом 9 ч.
Mafia: The Old Country не опоздает к релизу — амбициозный криминальный боевик уже ушёл на золото 9 ч.
Футбольная аркада Rematch от создателей Sifu привлекла более миллиона уникальных игроков за первый день 10 ч.
«Сбер» научил GigaChat проводить глубокие многоступенчатые исследования 11 ч.
Мобильная версия Disco Elysium получила дату выхода на Android — это тотальное переосмысление культовой RPG для пользователей TikTok 11 ч.
Основатель SoftBank предложил создать в США хаб Crystal Land стоимостью $1 трлн для развития ИИ и роботов 4 ч.
Акции производителей чипов упали из-за антикитайских угроз властей США в адрес TSMC, Samsung и SK Hynix 5 ч.
ИИ-кластер Huawei CloudMatrix 384 обошёл решения Nvidia в тестах с DeepSeek R1 6 ч.
Госзакупки зарубежных СХД и серверов упали более чем вдвое 7 ч.
«Мам, мне для учёбы», — Apple сделала 81-страничную презентацию, чтобы убеждать родителей купить Mac 7 ч.
США запретят TSMC, Samsung и SK Hynix использовать американское оборудование на китайских заводах 8 ч.
Tecno сообщила о глобальном старте продаж смартфонов серии Pova 7 8 ч.
Гуманоидные роботы Foxconn приступят к сборке ИИ-серверов Nvidia уже в следующем году 10 ч.
Смартфоны Redmi Note 14 4G и Redmi Note 14 Pro сочетают высокую функциональность с доступной ценой 10 ч.
Meta совместно с Oakley представила умные очки для спортсменов 11 ч.