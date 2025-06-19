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В Elden Ring Nightreign без предупреждения добавили хардкорную версию одного из финальных боссов, и это только начало

Вышедший накануне патч 1.01.3 для кооперативного роглайк-экшена Elden Ring Nightreign от студии FromSoftware принёс с собой не только исправления багов и корректировки баланса, но и новую версию знакомого босса.

Источник изображений: Bandai Namco

Источник изображений: Bandai Namco

Речь идёт об одном из Ночных владык — драконе с зияющей пастью Аделе по прозвищу Барон Ночи. Монстр получил хардкорную версию с дополнительными приёмами, более мощными атаками и увеличенным запасом здоровья.

Как сообщили разработчики, Адель стал первым из «Владык вечной Тьмы» (Everdark Sovereigns) — усиленных версий Ночных владык, которые будут сменяться в Elden Ring Nightreign каждую неделю.

На место хардкорной версии Аделя, которая будет доступна до 26 июня (3:59 МСК), придут усиленные вариации Разумного Мора и Рыцаря Тёмного течения. Трицефала, Авгура, Равновесного зверя и Разлом Тумана прокачают позднее.

Хардкорная версия Ночных владык открывается после победы над стандартной

Хардкорная версия Ночных владык открывается после победы над стандартной

За победу над Владыками вечной Тьмы пользователи будут получать особые знаки, которые можно обменять у нового NPC в Крепости круглого стола на мощные реликвии, новые чаши для персонажей, альтернативные облики и прочие предметы.

В частности, сообщают игроки на форуме Reddit, добавленный торговец позволяет вручную активировать событие «Сдвиг земли» (изменения на карте) и вернуть Крепость круглого стола в состояние до эндгейма.

Elden Ring Nightreign вышла 30 мая на PC (отзывы в Steam недавно сменились на «очень положительные»), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. К концу 2025 года игра получит платное дополнение с новыми игровыми персонажами и боссами.

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Теги: elden ring nightreign, fromsoftware, bandai namco, экшен, роглайк
elden ring nightreign, fromsoftware, bandai namco, экшен, роглайк
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