В Elden Ring Nightreign без предупреждения добавили хардкорную версию одного из финальных боссов, и это только начало

Вышедший накануне патч 1.01.3 для кооперативного роглайк-экшена Elden Ring Nightreign от студии FromSoftware принёс с собой не только исправления багов и корректировки баланса, но и новую версию знакомого босса.

Речь идёт об одном из Ночных владык — драконе с зияющей пастью Аделе по прозвищу Барон Ночи. Монстр получил хардкорную версию с дополнительными приёмами, более мощными атаками и увеличенным запасом здоровья.

Как сообщили разработчики, Адель стал первым из «Владык вечной Тьмы» (Everdark Sovereigns) — усиленных версий Ночных владык, которые будут сменяться в Elden Ring Nightreign каждую неделю.

На место хардкорной версии Аделя, которая будет доступна до 26 июня (3:59 МСК), придут усиленные вариации Разумного Мора и Рыцаря Тёмного течения. Трицефала, Авгура, Равновесного зверя и Разлом Тумана прокачают позднее.

За победу над Владыками вечной Тьмы пользователи будут получать особые знаки, которые можно обменять у нового NPC в Крепости круглого стола на мощные реликвии, новые чаши для персонажей, альтернативные облики и прочие предметы.

В частности, сообщают игроки на форуме Reddit, добавленный торговец позволяет вручную активировать событие «Сдвиг земли» (изменения на карте) и вернуть Крепость круглого стола в состояние до эндгейма.

Elden Ring Nightreign вышла 30 мая на PC (отзывы в Steam недавно сменились на «очень положительные»), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. К концу 2025 года игра получит платное дополнение с новыми игровыми персонажами и боссами.