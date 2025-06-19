Death Stranding 2: On the Beach выйдет полностью на русском языке — «М.Видео-Эльдорадо» подтвердила цену игры в России

До релиза ожидаемого курьерского экшена Death Stranding 2: On the Beach от студии Kojima Productions остаётся всего неделя, и торговая группа «М.Видео-Эльдорадо» наконец прояснила вопрос цены и локализации игры.

Как стало известно, вслед за первой частью Death Stranding 2: On the Beach будет полностью переведена на русский язык. То есть вдобавок к тексту локализаторы адаптируют и дубляж.

Что касается стоимости, то она российских пользователей вряд ли обрадует. За рубежом Death Stranding 2: On the Beach оценили в $70 (около 5,5 тыс. рублей), а в «М.Видео-Эльдорадо» игра будет продаваться за 8999 рублей.

Продажи оригинальной Death Stranding (от 799 до 3999 рублей) в магазинах торговой сети превысили 100 тыс. копий, поэтому в «М.Видео-Эльдорадо» рассчитывают, что и сиквел добьётся успеха среди российских геймеров.

По сюжету Death Stranding 2: On the Beach курьеру Сэму Бриджесу предстоит спасти человечество от вымирания, устанавливая связи между людьми за пределами США — местом действия второй части стала Австралия.

Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня на PS5, однако в состав расширенной версии ($80), помимо прочего, входит доступ за два дня до официального релиза. «М.Видео» ожидает поступление дисков с игрой 27 июня.

Обещают ещё больше странностей, включая танцевально-музыкальные номера и функцию пропуска боссов. В ходе тестирования Death Stranding 2 получала «слишком хорошие» отзывы, поэтому игру постарались сделать более противоречивой.